El oficialismo calcula los votos para De la Torre como camarista Civil: el bloquismo cedió y el PJ va por López

La Cámara de Diputados de San Juan, finalmente, tratará la desgnación del nuevo titular de la Sala IV de la Cámara Civil. Está todo casi listo para el nombramiento del juez de Familia, Esteban De la Torre.

Pasó el proceso de negociación en la Legislatura. Este jueves, en la segunda sesión ordinaria, la mayoría de los diputados respaldará la designación del juez de Familia, Esteban De la Torre, como nuevo titular de la Sala IV de la Cámara Civil. El oficialismo abrochó las voluntades suficientes y quedará plasmado en la votación en el recinto. El contrapeso: el bloque Justicialista irá por la jueza de Familia, Marianela López. ¿Y Pacheco, el otro candidato? Bien gracias.

En noviembre del 2025, el Consejo de la Magistratura confeccionó la terna para la Cámara Civil, cargo que quedó vacante tras la jubilación de María Josefina Nacif en agosto. Ya desde ese momento hubo punteo oficialista para tantear los votos para posicionar a De la Torre. Pero hubo un contratiempo significativo hasta la jornada de este jueves 30 de abril. El bloque Bloquista, presidido por Luis Rueda y que tiene cuatro bancas, respaldó inicialmente a López. La disidencia generó una incertidumbre que recién tuvo fecha de caducidad hoy miércoles.

Fuentes legislativas afirmaron a DIARIO DE CUYO que el orreguismo consiguió los votos necesarios para el OK al magistrado que tiene afinidad con el vicegobernador Fabián Martín, principal promotor de la designación. El bloquismo cedió con López y optó, no sin zozobra, por acompañar la candidatura del juez de Familia. Es una movida estratégica. Ninguno de los otros postulantes tiene los apoyos suficientes.

¿Para qué inmolarse? Es la pregunta que se hicieron los correligionarios. Sobre porque viene una batería de nombramientos judiciales como el sucesor de Guillermo Baigorrí en la Cámara Laboral y el reemplazo del difunto Juan Luis Romero en la Cámara de Paz. En otras palabras, todavía hay chance de consensuar hacia adelante. Ni hablar del pedido de creación de cinco cargos que hizo la Corte de Justicia. Falta una gran rosca judicial y, de acuerdo al razonamiento bloquista, no vale la pena quedarse afuera ahora.

Mientras tanto, las fuentes indicaron que el bloque Justicialista, que conduce Juan Carlos Quiroga Moyano, tiene la intención de bancar a López, pese a que la expresidenta del Foro de Abogados fue, en el pasado, candidata del jefe de Asesores del Gobierno de San Juan, Rodolfo Colombo. El sector del peronismo que responde al senador Sergio Uñac tendió puentes con otros bloques. Pero la fuga de los propios volvió a afectarlo. No tienen garantizado que los exintendentes de Calingasta y Valle Fértil, Jorge Castañeda y Omar Ortiz, sostengan a la jueza.