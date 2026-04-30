    • 30 de abril de 2026 - 12:20

    Revés para el intendente de Angaco: confirman que la denuncia contra José Castro y tres concejales seguirá en el fuero penal

    Impugnación rechazó los planteos de la defensa y ratificó que la causa contra el intendente de Angaco y ediles investigados continuará en la órbita penal.

    El intendente de Angaco, José Castro; y los concejales Roberto López, Alberto De Los Ríos y Alejandro Paredes, en el banquillo de los acusados.&nbsp;

    El intendente de Angaco, José Castro; y los concejales Roberto López, Alberto De Los Ríos y Alejandro Paredes, en el banquillo de los acusados. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La causa que involucra al intendente de Angaco, José Castro, y a tres concejales seguirá en el ámbito penal. Una jueza de impugnación resolvió no hacer lugar a los recursos presentados por las defensas y confirmó que la investigación debe continuar en el fuero penal.

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    La resolución fue firmada por la jueza Ana Lía Larrea, quien encabezó la audiencia de impugnación y, al igual que el magistrado de la instancia previa, decidió tomarse un tiempo antes de emitir un fallo sobre el futuro procesal del caso.

    En concreto, la jueza rechazó los planteos que buscaban apartar la causa del ámbito penal y llevarla al fuero Contencioso Administrativo, como sostenían los abogados defensores. De esta manera, ratifica la competencia penal para investigar los hechos denunciados y la competencia del juez Gerardo Fernández Caussi.

    Una causa en tensión

    El expediente tiene en la mira a Castro y a los concejales Roberto López, Alberto De Los Ríos y Alejandro Paredes, quienes están siendo investigados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

    El eje del caso que es investigado por el fiscal Francisco Nicolía y cuya postura fue defendida en impugnación por la fiscal Marcela Torres, es un acuerdo impulsado por el intendente y aprobado por el Concejo Deliberante, mediante el cual se intentó pagar una suma millonaria para resarcir un daño vinculado a una causa por malversación de fondos de 2019, evitando así un juicio en su contra.

    Para la fiscalía, esta maniobra podría encuadrarse además en delitos como negociaciones incompatibles con la función pública y encubrimiento agravado.

    Denuncias cruzadas

    En paralelo a este proceso, el conflicto sumó un nuevo capítulo con denuncias impulsadas desde la propia gestión de Castro. A través del secretario de Planificación, Walter Funes, el municipio presentó una denuncia penal que apunta a exfuncionarios de la gestión anterior, encabezada por el exintendente Carlos Maza Pezé.

    La presentación busca determinar si el accionar del excapataz Facundo Nievas, condenado por peculado, fue posible sin el aval o conocimiento de sus superiores. En ese marco, se solicita investigar posibles delitos como abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y encubrimiento agravado.

    Este movimiento introduce un escenario de denuncias cruzadas que eleva la tensión política y judicial en Angaco, y podría ampliar el alcance de las investigaciones en curso.

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