La Legislatura conmemoró la Reforma Constitucional de 1986 con un espacio de diálogo y memoria

En el marco de la conmemoración de los 40 años de la Reforma de la Constitución de la provincia de San Juan, la Cámara de Diputados llevó a cabo este miércoles el conversatorio “Voces de la Convención”, una propuesta orientada a recuperar la memoria institucional y promover la reflexión sobre uno de los procesos más significativos en la historia política local.

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La actividad se desarrolló en el Auditorio Emar Acosta, con la participación del vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Fabián Martín. Acompañaron también los diputados Juan de la Cruz Córdoba, Alejandra Leonardo, Marcela Quiroga, Federico Rizo, Andrés Castro, Gustavo Deguer, Mónica González, Mario Herrero, Rosana Luque, Luis Rueda y Daniel Ripoll; el intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego; el secretario de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado; el jefe del RIM 22, coronel Pablo José Molina; el segundo jefe del Escuadrón 66 San Juan de Gendarmería Nacional, comandante Máximo Silva; y la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento.

El conversatorio contó con la participación de los convencionales constituyentes Miguel José Moragues, Luis Manuel Barroso, Rubén Alfredo Pontoriero, Miguel Ángel Castillo, Jorge Fernando Rivera y Pedro Rodolfo Rizo. Asimismo, mediante videollamada, participaron Juan José Russo y Mario Capello, quienes aportaron testimonios clave sobre el contexto político e institucional de la época, así como sobre los desafíos y consensos alcanzados durante la Convención de 1986.

La moderación estuvo a cargo del periodista Luis Meglioli, quien guío el intercambio y promovió el diálogo entre los participantes y el público presente, en un espacio que permitió compartir experiencias, visiones y reflexiones en torno al proceso de reforma constitucional.

En ese marco, el vicegobernador destacó el valor histórico y jurídico de la reforma al señalar que “fue una Constitución absolutamente moderna, que marcó un camino en el país, cuyos principios luego fueron tomados por la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994”, y subrayó la importancia de “entender el contexto de recuperación democrática en el que fue concebida”.

Como parte de la propuesta, en el hall de ingreso se dispuso una muestra de patrimonio histórico-cultural de la Cámara de Diputados, que incluyó documentos originales, diarios de sesiones, una Constitución histórica donada por la familia Sancassani y diversos materiales aportados por el Archivo General de la Provincia. Asimismo, se recreó el espacio de deliberación con una banca original utilizada durante la sanción de la Constitución de 1986.

La actividad fue organizada por la Cámara de Diputados, a través del Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICAP), con la colaboración de las áreas de Información Parlamentaria, Diseño, Informática y Dirección de Relaciones con la Comunidad.

Esta iniciativa se enmarca en una agenda institucional orientada a fortalecer la memoria colectiva y poner en valor los procesos democráticos que han contribuido a la construcción de la identidad política de San Juan.

A 40 años de la Constitución Provincial de 1986

La Constitución de San Juan, sancionada en 1986 en el contexto del retorno a la democracia, representó un paso fundamental en la reconstrucción institucional de la provincia. La reforma no solo actualizó el marco normativo, sino que reafirmó los principios republicanos e incorporó herramientas modernas para fortalecer la calidad institucional.

Entre sus principales avances se destacan la ampliación de derechos y garantías, la consolidación de mecanismos de control y equilibrio de poderes, y la promoción de la participación ciudadana. Asimismo, anticipó aspectos que luego serían incorporados en la reforma de la Constitución Nacional de 1994.

A cuatro décadas de su sanción, la Constitución provincial mantiene plena vigencia como norma fundamental que rige la vida institucional, y como expresión del compromiso de la sociedad sanjuanina con la democracia, la legalidad y el desarrollo.