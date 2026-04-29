    • 29 de abril de 2026 - 08:45

    Misión Estratégica: Delegación de Coquimbo llega a San Juan por la Expo Minera y el Corredor Bioceánico

    Autoridades y representantes del sector privado de Chile se preparan para participar en la Expo Minera de San Juan, buscando consolidar al Puerto de Coquimbo como la salida estratégica al Pacífico para la minería trasandina y fortalecer la integración regional.

    El Paso de Agua Negra es clave en la integración.

    El Paso de Agua Negra es clave en la integración.

    Foto:

    En un esfuerzo por profundizar la integración binacional y dinamizar la economía regional, una delegación de las regiones de Coquimbo y Atacama cruzará la cordillera para participar en la Expo Minera de San Juan, que se desarrollará del 6 al 8 de mayo. El viaje trasciende lo protocolar para centrarse en resultados concretos en fomento productivo y cooperación internacional.

    Leé además

    un equipo sanjuanino trabajara para que se aplique el sistema dual aleman

    Un equipo sanjuanino trabajará para que se aplique el Sistema Dual Alemán
    ANSES continúa el cronograma de pagos con aumento para jubilados.

    ANSES: quiénes cobran el miércoles 29 de abril con aumento

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La comitiva, integrada por figuras clave del Consejo Regional (CORE) de Coquimbo como Carlos Ramos, Ximena Ampuero y Paola Cortés, tiene una agenda cargada de objetivos estratégicos. El consejero regional Pedro Valencia, quien liderará la delegación, subrayó que la visita busca transformar los vínculos entre ambos territorios en oportunidades tangibles.

    Un hito político central de esta misión será el traspaso de mando de la Comisión de Diálogo Político en la Legislatura de San Juan. Valencia asumirá la presidencia para el período 2026, tomando la posta de su par argentino, un liderazgo que permitirá fortalecer los canales de comunicación y coordinar avances críticos en proyectos de infraestructura compartidos.

    Agua Negra y logística portuaria: El eje del desarrollo minero binacional

    El corazón de las presentaciones técnicas que la delegación realizará ante autoridades sanjuaninas —incluyendo al vicegobernador y legisladores— es la consolidación del paso de Agua Negra como el corredor bioceánico más viable para la región. "Es la alternativa estratégica para que los minerales de San Juan salgan al mundo a través del puerto de Coquimbo", señaló Valencia, marcando el norte de la propuesta chilena.

    El sector privado también será protagonista: representantes del Terminal Puerto Coquimbo (TPC) buscarán avanzar en acuerdos logísticos para convertir a la ciudad en un nodo exportador clave. Por su parte, Ignacio Pinto Retamal, gerente del Consejo Regional Minero de Coquimbo (CORMINCO), destacó que la presencia en la Expo permitirá "conocer proyectos, nuevas tecnologías y fortalecer redes de colaboración para exportar servicios y talento regional", capitalizando el creciente dinamismo minero de San Juan.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El dólar hoy mantiene al blue por encima del oficial y marca el pulso del mercado cambiario.

    El dólar oficial cayó tras una racha de 4 subas al hilo, pero se mantuvo arriba de $1.400

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Imagen ilustrativa

    Bajó la carne en San Juan, pero no todas las carnicerías tocaron los precios: el motivo, atado al consumo

    Por Celeste Roco Navea
    Luis Caputo, ministro de Economía.-

    Caputo anticipó una baja de la inflación en abril y reconoció el mal dato de la actividad económica en febrero

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Minería.

    Desde el Ministerio de Producción estiman que en la primera quincena de mayo tratarán la ley de proveedores mineros

    Por Redacción Diario de Cuyo