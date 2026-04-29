Misión Estratégica: Delegación de Coquimbo llega a San Juan por la Expo Minera y el Corredor Bioceánico

Autoridades y representantes del sector privado de Chile se preparan para participar en la Expo Minera de San Juan, buscando consolidar al Puerto de Coquimbo como la salida estratégica al Pacífico para la minería trasandina y fortalecer la integración regional.

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En un esfuerzo por profundizar la integración binacional y dinamizar la economía regional, una delegación de las regiones de Coquimbo y Atacama cruzará la cordillera para participar en la Expo Minera de San Juan, que se desarrollará del 6 al 8 de mayo. El viaje trasciende lo protocolar para centrarse en resultados concretos en fomento productivo y cooperación internacional.

La comitiva, integrada por figuras clave del Consejo Regional (CORE) de Coquimbo como Carlos Ramos, Ximena Ampuero y Paola Cortés, tiene una agenda cargada de objetivos estratégicos. El consejero regional Pedro Valencia, quien liderará la delegación, subrayó que la visita busca transformar los vínculos entre ambos territorios en oportunidades tangibles.

Un hito político central de esta misión será el traspaso de mando de la Comisión de Diálogo Político en la Legislatura de San Juan. Valencia asumirá la presidencia para el período 2026, tomando la posta de su par argentino, un liderazgo que permitirá fortalecer los canales de comunicación y coordinar avances críticos en proyectos de infraestructura compartidos.

Agua Negra y logística portuaria: El eje del desarrollo minero binacional El corazón de las presentaciones técnicas que la delegación realizará ante autoridades sanjuaninas —incluyendo al vicegobernador y legisladores— es la consolidación del paso de Agua Negra como el corredor bioceánico más viable para la región. "Es la alternativa estratégica para que los minerales de San Juan salgan al mundo a través del puerto de Coquimbo", señaló Valencia, marcando el norte de la propuesta chilena.