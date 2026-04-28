    • 28 de abril de 2026 - 22:08

    Un equipo sanjuanino trabajará para que se aplique el Sistema Dual Alemán

    A nivel local tomará la posta un grupo interdisciplinario, que buscará que empresas puedan conocerlo de primera mano.

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    El cónsul alemán Andreas Vollmer visitó San Juan para presentar el Sistema Dual Alemán, que incentiva la formación técnica de estudiantes en el ámbito privado. Si bien fue el primer encuentro sobre el tema, se conformó a nivel local un equipo que trabajará para que empresas sanjuaninas lo apliquen y que buscará que se sumen a un tour previsto para fin de año.

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    La reunión de este lunes en el Centro Cívico fue una primera presentación del sistema educativo del país europeo. Aun así, en la provincia hay un gran interés por aprovechar el formato de trabajo, ya que creen que será clave para que haya más empleo de calidad, en especial vinculado al sector minero.

    Fue justamente el potencial en esta industria lo que incentivó a las autoridades alemanas en Argentina a presentar el sistema en San Juan. Según explicó Vollmer en su discurso, las inversiones que llegarán a la provincia hacen necesaria la formación de mano de obra calificada y para esto, dijo, el formato usado en Alemania puede dar grandes resultados.

    A nivel local, las autoridades coincidieron con este diagnóstico y decidieron iniciar una mesa de trabajo para poder aprovechar la oportunidad. Así lo confirmó el Ministro de Producción, Gustavo Fernández, y una de las integrantes del equipo, Carolina Laumann.

    En este espacio de trabajo estarán presentes los ministerios de Producción, Minería, Gobierno y Educación, además de referentes del sector privado. Esta vinculación será clave, ya que el mismo sistema plantea una unión entre las empresas con el Estado, para que la educación de los jóvenes profesionales sea un 70% práctica y un 30% teórica.

    Fernández explicó que “el sistema ya lo están usando empresas en Argentina, bajo la ley de pasantías, la idea es extenderlo a estudiantes de distintos niveles, ya que aplica para el secundario, terciarios o universitarios”.

    Entre las experiencias que se han dado muchas son de empresas alemanas radicadas en Argentina, que ya conoce y aplica esta política en los países de origen. En esta nueva etapa buscarán que hayan firmas argentinas que también utilicen el formato, aprovechando la experiencia alemana.

    Laumann confirmó que uno de los objetivos que tienen es que empresas sanjuaninas participen de un tour para ver de primera mano en Alemania cómo funciona el sistema. El viaje de una comitiva argentina está previsto para noviembre o diciembre y buscarán que haya interesados sanjuaninos que puedan sumarse a la propuesta.

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