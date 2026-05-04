    • 4 de mayo de 2026 - 16:41

    Lluvia de estrellas y un cometa, entre las maravillas que serán protagonistas del cielo de San Juan en mayo

    El astrónomo Eric González detalló los fenómenos astronómicos que serán parte del firmamento sanjuanino durante mayo. Los detalles.

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    Por Celeste Roco Navea

    El cielo sanjuanino es uno de los más elegidos por profesionales y aficionados en la astrología tanto de la provincia como del país y el mundo, debido a sus características particulares que lo vuelven un firmamento ideal para la observación de alta precisión, muchas veces sin uso de aparatos. Eric González, licenciado en astronomía e investigador del Observatorio Astronómico Félix Aguilar, compartió con DIARIO DE CUYO el detalle de los fenómenos astrológicos que serán protagonistas durante mayo, los cuales se podrán apreciar desde San Juan.

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    Calendario de fenómenos astronómicos de mayo en San Juan

    6 y 7 de mayo: Una de las primeras citas que tendrá el mes invitará sin duda a hacerse un tiempo para mirar hacia el cielo y disfrutar de lo que será la Lluvia de estrellas Eta Acuáridas. Si bien se consideran que serán pocos meteoros por hora, al estar saliendo de una luna llena el cielo estará con menos luminosidad para poder apreciar el fenómeno sin necesidad de telescopio o similar.

    Zonas alejadas de la zona urbana y sobre la madrugada son sin duda los mejores momentos para la observación y el disfrute del fenómeno.

    16 de mayo: La Luna en su fase Nueva será ideal para quienes tengan proyectadas visitas a los observatorios astronómicos de la provincia ya que, al no haber luz lunar, la observación es más interesante y atractiva.

    19 de mayo: Durante la jornada se podrá apreciar, desde el atardecer, la Conjunción de la Luna y Venus. El profesional explicó que la Conjunción es el término utilizado para hacer referencia al momento en el que, a percepción del ojo humano, los objetos celestes parecen estar cerca.

    En este caso, será el turno de la Luna, que estará en su fase de Cuarto Creciente, junto con Venus.

    20 de mayo: Un día después será turno de la Conjunción entre la Luna y Júpiter. El licenciado González explicó que se podrá ver un punto brillante alto en el horizonte, hacia el norte, “cerca” de la Luna.

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    Cometa C/2025 R3 PANSTARRS, la “estrella” de mayo

    “Lo que es interesante durante mayo es la visibilidad del cometa C/2025 R3 PANSTARRS ATLAS. Para el 15 de mayo estará en su punto más alto en el cielo, y a medida que pase el tiempo irá bajando y se irá alejando. Con la Luna Nueva por esa fecha se darán las condiciones ideales para verlo”, detalló el profesional.

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    Desde el Observatorio Astronómico Félix Aguilar vienen haciendo un seguimiento noche a noche de la posición del cometa, pero para quienes están incursionando en la materia o son aficionados al firmamento nocturno, González detalló que se puede encontrar mirando hacia el oeste.

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    Gentileza astrponomo Eric González

    Gentileza astrponomo Eric González

    “Ahora en este momento es fácil de encontrar porque está debajo de la estrella Rigel, la más importante de Orión. Para ubicarla hay que identificar a las Tres Marías del Cinturón de Orión, que son fácil de reconocer. La estrella Rigel es la más brillante que está hacia el sur, y el cometa estará por debajo”, finalizó González.

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