    • 4 de mayo de 2026 - 11:11

    Una foto de Ischigualasto, entre las mejores del mundo en un prestigioso concurso internacional

    La imagen del astrofotógrafo argentino Gonzalo Santile fue elegida entre las 25 destacadas del certamen Milky Way Photographer of the Year 2026.

    Parque Provincial Ischigualasto.

    Parque Provincial Ischigualasto.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una impactante imagen del Parque Provincial Ischigualasto, uno de los paisajes más emblemáticos de San Juan, fue seleccionada entre las 25 mejores del mundo en el prestigioso certamen internacional Milky Way Photographer of the Year 2026.

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    La fotografía fue realizada por el astrofotógrafo argentino Gonzalo Santile, quien logró capturar la Vía Láctea sobre el imponente entorno desértico del parque. Su trabajo fue destacado junto a imágenes tomadas en destinos icónicos como Namibia, Islandia y Australia, consolidando su lugar en la escena internacional de la astrofotografía.

    El concurso, organizado por Capture the Atlas, reúne cada año a los mejores fotógrafos del mundo especializados en cielos nocturnos. Las imágenes seleccionadas suelen ser difundidas por medios de renombre internacional, lo que amplifica su alcance y reconocimiento.

    La toma se distingue por su calidad técnica y composición, en la que el cielo estrellado se fusiona con las formaciones geológicas características de Ischigualasto. Para lograr este resultado, el autor utilizó técnicas avanzadas de astrofotografía, como rastreadores estelares y procesos de edición que permiten resaltar la Vía Láctea con gran nivel de detalle.

    Este reconocimiento vuelve a posicionar a San Juan como un destino privilegiado para el astroturismo y el turismo geológico, gracias a la calidad de sus cielos y la singularidad de sus paisajes. La imagen no solo resalta la belleza natural del lugar, sino también su potencial para atraer miradas de todo el mundo.

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