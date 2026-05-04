El IPV refuerza recomendaciones para prevenir estafas y proteger a las familias sanjuaninas

Ante el aumento de consultas por maniobras irregulares, el IPV recordó que la inscripción es gratuita y que no existen gestores externos autorizados.

En un esfuerzo por blindar la seguridad de los ciudadanos y garantizar la transparencia en el acceso a la casa propia, el IPV emitió una serie de advertencias fundamentales. El objetivo es claro: evitar que las familias sanjuaninas caigan en engaños o fraudes perpetrados por falsos gestores, dijeron desde esta dependencia del Ministerio de Infraestructura.

ipv2 El IPV participa de los operativos de abordaje para informar a la gente sobre los diferentes trámites.

Las claves del IPV para evitar engaños Desde el Instituto Provincial de la Vivienda fueron tajantes al respecto: el acceso a la vivienda es un derecho que se gestiona bajo normas estrictas. Para evitar confusiones, se detallaron los puntos críticos donde suelen aparecer las irregularidades:

Gratuidad absoluta: la inscripción en cualquier plan habitacional es 100% gratuita . Ninguna persona o entidad externa tiene permiso para cobrar por formularios o trámites de inscripción.

la inscripción en cualquier plan habitacional es . Ninguna persona o entidad externa tiene permiso para cobrar por formularios o trámites de inscripción. Venta de 'carpetas': el IPV no vende carpetas, lotes ni viviendas que supuestamente estén en situación de desalojo. Cualquier ofrecimiento de este tipo es una maniobra fraudulenta.

el IPV que supuestamente estén en situación de desalojo. Cualquier ofrecimiento de este tipo es una maniobra fraudulenta. Uso de la vivienda: una vez adjudicada, la vivienda tiene restricciones legales. No puede alquilarse, permutarse ni venderse si no está completamente cancelada y sin la autorización expresa del Instituto.

una vez adjudicada, la vivienda tiene restricciones legales. si no está completamente cancelada y sin la autorización expresa del Instituto. Habitabilidad: las casas deben ser habitadas exclusivamente por los adjudicatarios declarados. ‘Cuidar a las familias también es ordenar y dar claridad en cada proceso. El acceso a la vivienda debe garantizarse con transparencia, orden y seguridad’, señalaron desde el Instituto.

Canales oficiales del IPV para consulta Para evitar intermediarios, el IPV recomienda a la población que, ante cualquier propuesta que genere dudas o resulte sospechosa, se comuniquen directamente con la institución por sus vías de contacto oficiales o asistan personalmente a la sede central.