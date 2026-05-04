    • 4 de mayo de 2026 - 09:44

    El IPV refuerza recomendaciones para prevenir estafas y proteger a las familias sanjuaninas

    Ante el aumento de consultas por maniobras irregulares, el IPV recordó que la inscripción es gratuita y que no existen gestores externos autorizados.

    El IPV brinda recomendaciones para evitar estafas con las viviendas.

    El IPV brinda recomendaciones para evitar estafas con las viviendas.

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    Por Fabiana Juarez

    En un esfuerzo por blindar la seguridad de los ciudadanos y garantizar la transparencia en el acceso a la casa propia, el IPV emitió una serie de advertencias fundamentales. El objetivo es claro: evitar que las familias sanjuaninas caigan en engaños o fraudes perpetrados por falsos gestores, dijeron desde esta dependencia del Ministerio de Infraestructura.

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    El IPV participa de los operativos de abordaje para informar a la gente sobre los diferentes tr&aacute;mites.

    El IPV participa de los operativos de abordaje para informar a la gente sobre los diferentes trámites.

    Las claves del IPV para evitar engaños

    Desde el Instituto Provincial de la Vivienda fueron tajantes al respecto: el acceso a la vivienda es un derecho que se gestiona bajo normas estrictas. Para evitar confusiones, se detallaron los puntos críticos donde suelen aparecer las irregularidades:

    • Gratuidad absoluta: la inscripción en cualquier plan habitacional es 100% gratuita. Ninguna persona o entidad externa tiene permiso para cobrar por formularios o trámites de inscripción.
    • Venta de 'carpetas': el IPV no vende carpetas, lotes ni viviendas que supuestamente estén en situación de desalojo. Cualquier ofrecimiento de este tipo es una maniobra fraudulenta.
    • Uso de la vivienda: una vez adjudicada, la vivienda tiene restricciones legales. No puede alquilarse, permutarse ni venderse si no está completamente cancelada y sin la autorización expresa del Instituto.
    • Habitabilidad: las casas deben ser habitadas exclusivamente por los adjudicatarios declarados.

    ‘Cuidar a las familias también es ordenar y dar claridad en cada proceso. El acceso a la vivienda debe garantizarse con transparencia, orden y seguridad’, señalaron desde el Instituto.

    Canales oficiales del IPV para consulta

    Para evitar intermediarios, el IPV recomienda a la población que, ante cualquier propuesta que genere dudas o resulte sospechosa, se comuniquen directamente con la institución por sus vías de contacto oficiales o asistan personalmente a la sede central.

    • Sede presencial: Centro Cívico, de lunes a viernes de 7,30 a 13.
    • Sitio web: ipv.sanjuan.gob.ar
    • Teléfonos: 4305278 / 4305267 / 4305268 / 4305269.

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