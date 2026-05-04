La Liga Jachallera acelera el paso rumbo hacia su normalización

En San José de Jáchal se aceleran los tiempos para conseguir la normalización de la Liga Jachallera de Fútbol. Es que con 8 meses de trabajo ya encima, el triunvirato normalizador que asumió en septiembre del 2025, elevó a Personería Jurídica de la provincia la documentación para que se realice pronto el llamado a asamblea.

Elio Rodríguez, conocido periodista deportivo de Jáchal, encabeza el triunvirato y remarcó que toda la documentación está en manos de Personería Jurídica, a la espera que decidan la fecha y aunque no lo admitió, trascendió que el viernes 15 de mayo podría concretarse.

'Ya se envió toda la documentación a Personería Jurídica, y estamos esperando su respuesta, que todo esté bien y ellos fijan fecha para la asamblea, ya hay aproximadamente 15 clubes en condiciones de participar de la asamblea, con autoridades vigentes' informó Rodríguez, sabiendo que los plazos son cortos para concretar la asamblea pero que la urgencia por el arranque de la temporada anticipan una definición muy pronto.

TEMPORADA 2026 Mirando lo que ha sido el trabajo del triunvirato en la preparación de la temporada 2026, Rodrígues detalló: ' La Liga recibió un apoyo de la Secretaría de Deportes de la provincia, que alcanzará para el 70% para árbitros, enfermería, y traslados para divisiones inferiores de zonas alejadas. En lo estrictamente deportivo, la Primera B definió el nombre del campeonato Oficial -Alfredo González alias Chancleta ex-jugador jugador y dirigente del Club La Falda. El sistema de campeonato oficial, será todos contra todos, a dos ruedas, por puntos clasificando a semifinales los cuatros primeros, en esa instancia juegan el 1° con el 4° y el 2° con el 3° ida y vuelta, y el la final ida y vuelta. El ganador asciende para la temporada 2027 a la Primera A. La gran novedad que vuelve a participar el Club Sportivo San Roque luego de dos años de ausencia. Ahora serán 20 clubes en esta categoría' .

Mirando a la máxima categoría, Elio Rodríguez remarcó lo que será el año para la Primera A: 'La Primera A, ya definió el sistema de campeonato Oficial que llevará el nombre " San Juan Gobierno" Agustín Enrique Aciar, Copa Roberto Alvarito Figueroa, y se eligió el sistema que mocionó Deportivo La Estrella, y fue el más votado, a jugarse todos contra todos, a dos ruedas,por puntos,(22 fechas) clasificando a semifinales los cuatros primeros, y en semifinales jugarán 1° con el 4° ,el 2° con el 3° partidos ida y vuelta, y la final también será ida y vuelta, total de fechas del campeonato: 26. La fecha de inicio será el 17 de mayo. Y este martes definen el sorteo del fixture, canchas, valor de entradas, y van a dirigir en esta temporada el colegio de árbitros que encabeza Sebastián Presioza'.