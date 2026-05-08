San Juan se convierte en escenario del Prokart Cuyano en Pocito

Este sábado, San Juan se convertirá en anfitrión de la primera fecha del torneo regional en en La Pista Kart.

Regional. El mejor karting de Cuyo estará en acción en La Pista Kart de Pocito.

La primera fecha del Prokart Cuyano se realizará en el kartodromo La Pista Kart de San Juan este fin de semana, dando inicio al karting 2026 en nuestra provincia, con organización de los responsables del predio y fiscalización de Federación Sanjuanina con un atractivo programa de carreras en Pocito.

Serán cinco las categorías presentes (110cc, Promocional, Super 4T, Rotax Junior y Rotax Senior), sumando 40 pilotos en total, con presencia de competidores de San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja.

Las actividades comenzarán el día sábado con pruebas libres de 10:00 a 17:00, para continuar el domingo el cronograma con entrenamientos a partir de las 9:00, clasificaciones desde las 11:00, mangas clasificatorias que comienzan a las 13:00 y carreras finales desde las 14:15.

El costo de la entrada es de 5000 pesos por persona para el día domingo, y el estacionamiento es gratuito, en el predio que está ubicado en Ruta 40 entre calles 9 y 10, departamento Pocito.

CRONOGRAMA DOMINGO Entrenamiento 1 9:00 - 110cc