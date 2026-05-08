    • 8 de mayo de 2026 - 12:17

    San Juan se convierte en escenario del Prokart Cuyano en Pocito

    Este sábado, San Juan se convertirá en anfitrión de la primera fecha del torneo regional en en La Pista Kart.

    Regional. El mejor karting de Cuyo estará en acción en La Pista Kart de Pocito.

    Regional. El mejor karting de Cuyo estará en acción en La Pista Kart de Pocito.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La primera fecha del Prokart Cuyano se realizará en el kartodromo La Pista Kart de San Juan este fin de semana, dando inicio al karting 2026 en nuestra provincia, con organización de los responsables del predio y fiscalización de Federación Sanjuanina con un atractivo programa de carreras en Pocito.

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    Serán cinco las categorías presentes (110cc, Promocional, Super 4T, Rotax Junior y Rotax Senior), sumando 40 pilotos en total, con presencia de competidores de San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja.

    Las actividades comenzarán el día sábado con pruebas libres de 10:00 a 17:00, para continuar el domingo el cronograma con entrenamientos a partir de las 9:00, clasificaciones desde las 11:00, mangas clasificatorias que comienzan a las 13:00 y carreras finales desde las 14:15.

    El costo de la entrada es de 5000 pesos por persona para el día domingo, y el estacionamiento es gratuito, en el predio que está ubicado en Ruta 40 entre calles 9 y 10, departamento Pocito.

    CRONOGRAMA DOMINGO

    Entrenamiento 1

    9:00 - 110cc

    9:10 - Promocional

    9:20 - Super 4T

    9:30 - Rotax Junior

    9:40 - Rotax Master

    Entrenamiento 2

    9:50 - 110cc

    10:00 - Promocional

    10:10 - Super 4T

    10:20 - Rotax Junior

    10:30 - Rotax Master

    Clasificación

    11:10 - 110cc

    11:20 - Promocional

    11:30 - Super 4T

    11:40 - Rotax Junior

    11:50 - Rotax Master

    Manga clasificatoria

    13:00 - 110cc (9 vueltas)

    13:15 - Promocional (7 vueltas)

    13:30 - Super 4T (11 vueltas)

    13:45 - Rotax Junior (11 vueltas)

    14:00 - Rotax Master (12 vueltas)

    Carreras finales

    14:15 - 110cc (12 vueltas)

    14:35 - Promocional (10 vueltas)

    14:50 - Super 4T (16 vueltas)

    15:10 - Rotax Junior (18 vueltas)

    15:30 - Rotax Master (20 vueltas)

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