Zonal Cuyano en El Zonda: todos los horarios para el fin de semana

Este fin de semana se corre la tercera fecha del Zonal Cuyano de automovilismo, en el autódromo “El Zonda” Eduardo Copello, evento que cuenta con la organización de APAC (Asociación Pilotos de Automóviles de Competición). La actividad oficial comenzará en la mañana de este sábado, en un fin de semana a puro motor.
La competencia contará con cuatro categorías (Clase 1, Clase 2, Clase 3 y TC Cuyano), y 18 pilotos sanjuaninos en pista. La actividad comenzará el sábado a las 10 con entrenamientos, luego clasificación desde las 13:30 y sprint a partir de las 15:00, en tres de las cuatro categorías, salvo la Clase 1 que solo tendrá un entrenamiento al final de la jornada. Esta categoría continuará el cronograma el día domingo con el sprint, previo a todas las carreras finales.
CRONOGRAMA SÁBADO
1° entrenamiento
10:00 a 10:20 Clase 2 (20 minutos)
10:25 a 10:45 Clase 3 (20 minutos)
10:50 a 11:10 TC Cuyano (20 minutos)
2° entrenamiento
11:30 a 11:50 Clase 2 (20 minutos)
11:55 a 12:15 Clase 3 (20 minutos)
12:35 a 12:55 TC Cuyano (20 minutos)
Clasificaciones
13:30 a 13:50 Clase 2 (20 minutos)
13:55 a 14:15 Clase 3 (20 minutos)
14:20 a 14:40 TC Cuyano (20 minutos)
Sprint
15:00 a 15:30 Clase 2 (8 vueltas)
15:35 a 15:55 Clase 3 (8 vueltas)
16:00 a 16:20 TC Cuyano (6 vueltas) Serie 1
16:25 a 16:45 TC Cuyano (6 vueltas) Serie 2
16:50 a 17:10 Entrenamiento Clase 1
En cuanto a la realización de los SPRINT, se dispone que, hasta un total de 14 autos inscriptos inclusive, se llevará a cabo un único sprint de 8 vueltas. En caso de registrarse 15 autos o más autos inscriptos, se realizarán dos sprint de 6 vueltas cada uno.
CRONOGRAMA DOMINGO
09:50 a 10:05 1° entrenamiento Clase 1
10:30 a 10:45 2° entrenamiento Clase 1
Prueba de tanques llenos
10:50 a 11:05 – Clase 2
11:10 a 11:25 – Clase 3
11:30 a 11:45 – TC Cuyano
Sprint
12:00 Clase 1 (8 vueltas)
Carreras finales
13:00 Clase 2 (15 vueltas o 35 minutos)
13:45 Clase 3 (15 vueltas o 35 minutos)
14:30 TC Cuyano (15 vueltas o 35 minutos)
15:15 Clase 1 (15 vueltas o 35 minutos)
Pilotos sanjuaninos confirmados
Clase 3
#1 Facundo Della Motta
#53 Nicolás Peralta
#77 Fabrizio Benedetti
#86 Bautista Mattar
#95 Oscar Royón
Clase 2
#3 Gonzalo Martínez
Clase 1
#4 Mauricio Martos
#14 Pablo Pelegrina
#21 Maximiliano Juan
#23 Emanuel Espósito
#50 Antonio Lichardi
#58 Nicolás Flores
#71 Eduardo Rached
#79 Pedro Gómez
#81 Santiago Ortega
# 96 Gonzalo Oropel
TC Cuyano
#19 Franco Benedetti
#51 Carlos Rojo
Venta de entradas
La entrada general (zona de cerro) tiene un costo de $10.000, y boxes un valor de $15.000, ambas válidas para los dos días del evento, y se pueden adquirir en la puerta del autódromo.