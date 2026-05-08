Zonal Cuyano en El Zonda: todos los horarios para el fin de semana

A partir de las 10, este sábado el Zonal Cuyano empezará con los movimientos oficiales para una nueva fecha en la Quebrada de Zonda.

Acción. En El Zonda este sábado será el momento de los motores del Zonal Cuyano.

Este fin de semana se corre la tercera fecha del Zonal Cuyano de automovilismo, en el autódromo “El Zonda” Eduardo Copello, evento que cuenta con la organización de APAC (Asociación Pilotos de Automóviles de Competición). La actividad oficial comenzará en la mañana de este sábado, en un fin de semana a puro motor.

La competencia contará con cuatro categorías (Clase 1, Clase 2, Clase 3 y TC Cuyano), y 18 pilotos sanjuaninos en pista. La actividad comenzará el sábado a las 10 con entrenamientos, luego clasificación desde las 13:30 y sprint a partir de las 15:00, en tres de las cuatro categorías, salvo la Clase 1 que solo tendrá un entrenamiento al final de la jornada. Esta categoría continuará el cronograma el día domingo con el sprint, previo a todas las carreras finales.

CRONOGRAMA SÁBADO 1° entrenamiento 10:00 a 10:20 Clase 2 (20 minutos)

10:25 a 10:45 Clase 3 (20 minutos)

10:50 a 11:10 TC Cuyano (20 minutos)