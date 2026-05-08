    • 8 de mayo de 2026 - 12:17

    Zonal Cuyano en El Zonda: todos los horarios para el fin de semana

    A partir de las 10, este sábado el Zonal Cuyano empezará con los movimientos oficiales para una nueva fecha en la Quebrada de Zonda.

    Acción. En El Zonda este sábado será el momento de los motores del Zonal Cuyano.

    Acción. En El Zonda este sábado será el momento de los motores del Zonal Cuyano.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este fin de semana se corre la tercera fecha del Zonal Cuyano de automovilismo, en el autódromo “El Zonda” Eduardo Copello, evento que cuenta con la organización de APAC (Asociación Pilotos de Automóviles de Competición). La actividad oficial comenzará en la mañana de este sábado, en un fin de semana a puro motor.

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    La competencia contará con cuatro categorías (Clase 1, Clase 2, Clase 3 y TC Cuyano), y 18 pilotos sanjuaninos en pista. La actividad comenzará el sábado a las 10 con entrenamientos, luego clasificación desde las 13:30 y sprint a partir de las 15:00, en tres de las cuatro categorías, salvo la Clase 1 que solo tendrá un entrenamiento al final de la jornada. Esta categoría continuará el cronograma el día domingo con el sprint, previo a todas las carreras finales.

    CRONOGRAMA SÁBADO

    1° entrenamiento

    10:00 a 10:20 Clase 2 (20 minutos)

    10:25 a 10:45 Clase 3 (20 minutos)

    10:50 a 11:10 TC Cuyano (20 minutos)

    2° entrenamiento

    11:30 a 11:50 Clase 2 (20 minutos)

    11:55 a 12:15 Clase 3 (20 minutos)

    12:35 a 12:55 TC Cuyano (20 minutos)

    Clasificaciones

    13:30 a 13:50 Clase 2 (20 minutos)

    13:55 a 14:15 Clase 3 (20 minutos)

    14:20 a 14:40 TC Cuyano (20 minutos)

    Sprint

    15:00 a 15:30 Clase 2 (8 vueltas)

    15:35 a 15:55 Clase 3 (8 vueltas)

    16:00 a 16:20 TC Cuyano (6 vueltas) Serie 1

    16:25 a 16:45 TC Cuyano (6 vueltas) Serie 2

    16:50 a 17:10 Entrenamiento Clase 1

    En cuanto a la realización de los SPRINT, se dispone que, hasta un total de 14 autos inscriptos inclusive, se llevará a cabo un único sprint de 8 vueltas. En caso de registrarse 15 autos o más autos inscriptos, se realizarán dos sprint de 6 vueltas cada uno.

    CRONOGRAMA DOMINGO

    09:50 a 10:05 1° entrenamiento Clase 1

    10:30 a 10:45 2° entrenamiento Clase 1

    Prueba de tanques llenos

    10:50 a 11:05 – Clase 2

    11:10 a 11:25 – Clase 3

    11:30 a 11:45 – TC Cuyano

    Sprint

    12:00 Clase 1 (8 vueltas)

    Carreras finales

    13:00 Clase 2 (15 vueltas o 35 minutos)

    13:45 Clase 3 (15 vueltas o 35 minutos)

    14:30 TC Cuyano (15 vueltas o 35 minutos)

    15:15 Clase 1 (15 vueltas o 35 minutos)

    Pilotos sanjuaninos confirmados

    Clase 3

    #1 Facundo Della Motta

    #53 Nicolás Peralta

    #77 Fabrizio Benedetti

    #86 Bautista Mattar

    #95 Oscar Royón

    Clase 2

    #3 Gonzalo Martínez

    Clase 1

    #4 Mauricio Martos

    #14 Pablo Pelegrina

    #21 Maximiliano Juan

    #23 Emanuel Espósito

    #50 Antonio Lichardi

    #58 Nicolás Flores

    #71 Eduardo Rached

    #79 Pedro Gómez

    #81 Santiago Ortega

    # 96 Gonzalo Oropel

    TC Cuyano

    #19 Franco Benedetti

    #51 Carlos Rojo

    Venta de entradas

    La entrada general (zona de cerro) tiene un costo de $10.000, y boxes un valor de $15.000, ambas válidas para los dos días del evento, y se pueden adquirir en la puerta del autódromo.

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