Un gigante de Inglaterra irá por Vinícius Júnior en plena crisis de vestuario del Real Madrid

El Manchester City se posiciona como un “serio contendiente” en la puja por Vinícius Júnior, mientras el Real Madrid establece un ultimátum contractual definitivo que podría derivar, por primera vez en años, en una venta significativa durante el próximo mercado de verano. De acuerdo con TEAMtalk, los campeones de la Premier League han intensificado su seguimiento al delantero brasileño de 25 años, ante la posibilidad real de que su continuidad en el Bernabéu dependa del éxito en las negociaciones contractuales que permanecen estancadas desde el año pasado.

Un elemento que distingue esta coyuntura, según lo divulgado por el medio británico, es la posición del Real Madrid: el club notificó a Vini en 2023 que, si no firmaba una extensión contractual antes del fin de la próxima ventana estival, procederá con su venta. Las fuentes citadas por el medio británico insisten en que esta política “sigue siendo firme y no es únicamente una táctica de negociación”, lo que marca un punto de inflexión relevante respecto de negociaciones anteriores en el club.

En la actualidad, Vinícius afronta los próximos 12 meses de su contrato con conversaciones renovadas agendadas para el verano, pero aún persisten varios asuntos clave sin resolver entre ambas partes. El delantero acumula 127 goles como jugador del Real Madrid y ha registrado cuatro tantos en los tres encuentros ligueros más recientes, llegando ya a 21 en la temporada, una cifra que lo sitúa a solo tres de su mejor marca personal desde su llegada a la entidad española. De forma paralela, la presencia de insultos racistas recurrentes contra el ex Flamengo en España constituye un factor extradeportivo relevante, aunque el entorno del delantero aclara que esta hostilidad no será determinante en su decisión respecto a seguir en la Casa Blanca.

En caso de configurarse la salida, solo un reducido grupo de clubes reúne las condiciones financieras y deportivas para aspirar a su fichaje. Las fuentes consultadas por TEAMtalk ubican al City al frente de esa lista, motivado tanto por la incertidumbre ante el futuro de Jeremy Doku como por la convicción de que oportunidades para sumar a un “talento generacional” como el brasileño son excepcionales. Esta estrategia, apunta el medio, recuerda movimientos previos como el intento por Gianluigi Donnarumma.