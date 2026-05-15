Aberrante caso de maltrato animal: ahorcaron a una perra en un árbol y abandonaron a sus cachorros

Un estremecedor caso de maltrato animal ocurrido en Valle Fértil generó conmoción en San Juan y despertó el repudio de los sanjuaninos en las redes sociales y particulamente de organizaciones proteccionistas.

El Centro Cívico se convirtió en escenario de argentinidad en la previa de la Semana de Mayo

Santa Lucía: murió la mujer denunciada por maltrato animal en la "Casa del horror"

La denuncia señala que una perra que acababa de parir fue ahorcada en un árbol , mientras que sus cachorros quedaron abandonados y en estado de total vulnerabilidad.

El hecho fue dado a conocer públicamente por la proteccionista sanjuanina Verónica Cayo , quien utilizó sus redes sociales para visibilizar lo sucedido y reclamar una rápida intervención de las autoridades.

Según relató, el episodio ocurrió durante la jornada del miércoles pasado y la denuncia formal se concretó recién después de varios intentos, situación que generó indignación por la demora en la actuación policial.

“ Una persona sádica, enferma, ahorcó esta perrita dejando sus crías . Después de varios intentos la Policía tomó la denuncia”, expresó Cayo en su publicación, donde además remarcó la falta de respuesta inmediata frente a un hecho de extrema crueldad.

De acuerdo al testimonio de la denunciante, el veterinario Gabriel Zerba se ofreció a constatar y certificar lo ocurrido, mientras aún aguardaban la intervención de la Policía Ecológica para avanzar con la investigación correspondiente.

Pidieron más protección para los animales

La proteccionista también alertó sobre la gravedad social de este tipo de episodios violentos y pidió que el caso no quede impune. “Este hecho aberrante no puede naturalizarse”, sostuvo, y agregó una fuerte reflexión: “Hoy fue un animal, mañana puede ser una persona”.

El caso provocó una fuerte repercusión entre rescatistas y defensores de los animales, quienes reclamaron mayores controles y una respuesta más rápida por parte de las autoridades ante denuncias de maltrato animal.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre personas detenidas o identificadas en relación con el hecho ocurrido en Valle Fértil.