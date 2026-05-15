La Cámara de Comercio de San Juan pide adelantar el Día del Padre por los feriados de junio

En un contexto económico complejo y con las agujas del consumo en baja, el sector comercial busca alternativas para salvar una de las fechas más importantes del año. La Cámara de Comercio de San Juan (CCSJ) solicitó a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) una propuesta concreta: adelantar el festejo del Día del Padre al 14 de junio.

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Ante la proximidad del Día del Padre, originalmente previsto para el domingo 21 de junio, los comerciantes locales encienden las alarmas por lo que consideran un "obstáculo logístico y económico" insalvable en la tercera semana del mes.

Hermes Rodríguez, presidente de la CCSJ, dijo que el argumento central del pedido radica en el almanaque de feriados nacionales. Agregó que de mantenerse la fecha oficial, la semana previa al Día del Padre quedaría prácticamente partida a la mitad:

El Día del Padre es una de las fechas del año más esperdas por el comercio local, dijeron desde la Cámara de Comercio de San Juan.

"Nos encontraríamos con una semana demasiado corta para la promoción de las ventas de este evento tan importante", explicó Rodríguez.

A la falta de días hábiles para incentivar el consumo se le suma un problema financiero directo. Si el Día del Padre se celebra el domingo 21, los locales se verían "obligados" a abrir sus puertas el sábado 20 de junio (feriado nacional) para aprovechar la última jornada de compras de regalos. Esto implica cubrir costos asociados muy altos , como el pago doble de la jornada laboral a los empleados, en un momento donde los márgenes de ganancia están al límite.

Sostener las ventas, la prioridad

Desde la Cámara de Comercio de San Juan fueron categóricos respecto a la realidad que atraviesa el sector:

Caída del consumo: el comercio viene golpeado por una baja sostenida en las ventas.

el comercio viene golpeado por una baja sostenida en las ventas. Necesidad de previsibilidad: se requiere de una semana completa y normal para desarrollar estrategias de marketing y promociones efectivas.

"Ante la situación preocupante que vive el comercio por las caídas de las ventas, es necesario implementar todas las medidas posibles para sostenerlas y no incrementar los costos asociados a las mismas", remarca el comunicado enviado a las autoridades nacionales de CAME.

Los representantes sanjuaninos manifestaron su total disposición para abrir una mesa de diálogo y consensuar una solución que proteja tanto a los comerciantes de la provincia como del resto del país. Ahora, es la CAME quien deberá evaluar el impacto de una medida que busca, ni más ni menos, darle un respiro al golpeado comercio minorista.