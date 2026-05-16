    • 16 de mayo de 2026 - 19:05

    Encontraron en buen estado al adolescente que se había extraviado en Pocito

    El adolescente había desaparecido este sábado en la zona de Calle 17 y Avenida Aberastain. Su aparición generó alivio entre familiares, vecinos y toda la comunidad que colaboró difundiendo la búsqueda.

    CiroGauna.-

    Ciro Gauna.-

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Luego de varias horas de preocupación e intensa búsqueda, finalmente encontraron sano y salvo a Ciro Gauna, el adolescente que era buscado desde la tarde de este sábado 16 de mayo en el departamento Pocito.

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    El joven había sido visto por última vez alrededor de las 16 horas en inmediaciones de Calle 17 y Avenida Aberastain, en la zona cercana al cementerio de Pocito. A partir de ese momento, familiares, efectivos policiales y vecinos iniciaron una amplia campaña de difusión para intentar localizarlo cuanto antes.

    Ciro, quien tiene síndrome de Down, vestía un conjunto deportivo gris —pantalón y buzo— y llevaba lentes al momento de su desaparición. La publicación con su fotografía se viralizó rápidamente en redes sociales y grupos vecinales, donde cientos de personas compartieron el pedido de ayuda.

    Con el correr de las horas, la noticia de su aparición llevó tranquilidad a toda la comunidad. Familiares y allegados agradecieron profundamente la solidaridad de quienes colaboraron difundiendo la búsqueda y aportando información durante el operativo.

    El caso volvió a demostrar el fuerte compromiso de la comunidad sanjuanina ante situaciones de urgencia y la importancia de la difusión inmediata para lograr resultados positivos.

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