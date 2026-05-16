Encontraron en buen estado al adolescente que se había extraviado en Pocito

El adolescente había desaparecido este sábado en la zona de Calle 17 y Avenida Aberastain. Su aparición generó alivio entre familiares, vecinos y toda la comunidad que colaboró difundiendo la búsqueda.

Luego de varias horas de preocupación e intensa búsqueda, finalmente encontraron sano y salvo a Ciro Gauna, el adolescente que era buscado desde la tarde de este sábado 16 de mayo en el departamento Pocito.

El joven había sido visto por última vez alrededor de las 16 horas en inmediaciones de Calle 17 y Avenida Aberastain, en la zona cercana al cementerio de Pocito. A partir de ese momento, familiares, efectivos policiales y vecinos iniciaron una amplia campaña de difusión para intentar localizarlo cuanto antes.

Ciro, quien tiene síndrome de Down, vestía un conjunto deportivo gris —pantalón y buzo— y llevaba lentes al momento de su desaparición. La publicación con su fotografía se viralizó rápidamente en redes sociales y grupos vecinales, donde cientos de personas compartieron el pedido de ayuda.

Con el correr de las horas, la noticia de su aparición llevó tranquilidad a toda la comunidad. Familiares y allegados agradecieron profundamente la solidaridad de quienes colaboraron difundiendo la búsqueda y aportando información durante el operativo.