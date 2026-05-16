Frío en San Juan: nevó en Iglesia y la provincia estuvo entre las más frías del país

El SMN confirmó una jornada helada con sensación térmica de 3,6°C y nevadas en la zona alta de El Colorado.

Tal como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), San Juan vivió este sábado una jornada marcada por el intenso frío y las bajas temperaturas. Uno de los escenarios más impactantes se registró en el departamento Iglesia, donde cayó nieve en el alto de El Colorado, dejando postales invernales y paisajes poco habituales para la provincia.

El fenómeno climático coincidió plenamente con el pronóstico emitido por el organismo nacional. De hecho, a las 18 horas San Juan se posicionó como la cuarta provincia con menor sensación térmica del país, alcanzando los 3,6°C.

Según los datos oficiales, la temperatura real fue de 7,2°C, aunque el viento del sector sur, con ráfagas de hasta 23 kilómetros por hora, provocó una percepción térmica mucho más baja y reforzó la sensación de frío extremo en distintos puntos del territorio sanjuanino.

El ranking nacional de sensación térmica fue encabezado por Ushuaia, en Tierra del Fuego, donde se registró 1,2°C. En ese caso, la temperatura también marcó 7,2°C, similar a la registrada en San Juan, aunque las condiciones climáticas generaron una sensación aún más fría.