    • 16 de mayo de 2026 - 20:45

    Frío en San Juan: nevó en Iglesia y la provincia estuvo entre las más frías del país

    El SMN confirmó una jornada helada con sensación térmica de 3,6°C y nevadas en la zona alta de El Colorado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tal como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), San Juan vivió este sábado una jornada marcada por el intenso frío y las bajas temperaturas. Uno de los escenarios más impactantes se registró en el departamento Iglesia, donde cayó nieve en el alto de El Colorado, dejando postales invernales y paisajes poco habituales para la provincia.

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    El fenómeno climático coincidió plenamente con el pronóstico emitido por el organismo nacional. De hecho, a las 18 horas San Juan se posicionó como la cuarta provincia con menor sensación térmica del país, alcanzando los 3,6°C.

    Según los datos oficiales, la temperatura real fue de 7,2°C, aunque el viento del sector sur, con ráfagas de hasta 23 kilómetros por hora, provocó una percepción térmica mucho más baja y reforzó la sensación de frío extremo en distintos puntos del territorio sanjuanino.

    El ranking nacional de sensación térmica fue encabezado por Ushuaia, en Tierra del Fuego, donde se registró 1,2°C. En ese caso, la temperatura también marcó 7,2°C, similar a la registrada en San Juan, aunque las condiciones climáticas generaron una sensación aún más fría.

    Para este domingo, el SMN prevé que continúe el tiempo invernal en la provincia. El pronóstico indica una temperatura mínima de 4°C y una máxima que apenas alcanzará los 11°C, por lo que el frío seguirá siendo protagonista durante las próximas horas.

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