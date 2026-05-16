    • 16 de mayo de 2026 - 19:56

    Expo Anime revolucionó el Conte Grand: fans cosplayados, color y k-pop

    El primer día del evento friki más convocante de San Juan reunió a familias, jóvenes y fanáticos del anime, el manga y el k-pop en una verdadera fiesta de la cultura pop asiática. La actividad continuará este domingo con entrada libre y gratuita.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Pelucas imposibles, espadas gigantes, uniformes japoneses, capas, maquillaje de fantasía y coreografías perfectamente sincronizadas. Así se vivió este sábado la primera jornada de Expo Anime en el Centro Cultural Conte Grand, donde cientos de sanjuaninos transformaron el espacio en un universo salido de las series, mangas y videojuegos más populares del mundo.

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    Desde temprano, largas filas comenzaron a formarse en el ingreso del predio. Chicos, adolescentes y adultos llegaron caracterizados como personajes de Naruto, One Piece, Demon Slayer, Dragon Ball, Genshin Impact y muchos otros íconos de la cultura geek y otaku. Cada rincón del Conte Grand se convirtió en escenario para fotos, videos y encuentros entre fanáticos que compartieron una misma pasión.

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    La música también tuvo un rol central. El k-pop hizo vibrar al público con concursos y presentaciones de random dance, donde grupos de fans replicaron las coreografías de bandas coreanas frente a una multitud que acompañó cantando y aplaudiendo cada performance.

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    Dentro del predio, los 45 emprendimientos temáticos captaron la atención de los asistentes con stands repletos de figuras coleccionables, mangas, accesorios, posters, ropa, dulces asiáticos y artículos de fandom. Muchos aprovecharon para completar colecciones, mientras otros simplemente recorrían maravillados entre colores, luces y referencias a sus series favoritas.

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    La agenda incluyó además talleres de manga, cómic y origami, un sector gamer constantemente concurrido y proyecciones especiales dedicadas a BTS y Stray Kids, que despertaron la emoción de las fanáticas del fenómeno musical coreano.

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    Con entrada libre y gratuita, Expo Anime confirmó una vez más el crecimiento de la cultura anime y k-pop en San Juan y dejó en claro que el fenómeno ya atraviesa generaciones. La actividad continuará este domingo 17 de mayo en el Conte Grand, con nuevas competencias, shows y propuestas para toda la familia.

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