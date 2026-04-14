Horror en una escuela de Turquía: un exalumno disparó a quemarropas, hirió a 16 personas y se mató

Un violento episodio sacudió a la ciudad de anlurfa, en el sudeste de Turquía . Un exalumno de 19 años, Ömer Ket, ingresó armado con una escopeta a la Escuela Secundaria Vocacional y Técnica Ahmet Koyuncu, ubicada en el distrito de Siverek, y desató el pánico al disparar contra quienes se encontraban en el lugar.

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Se vivieron momentos de horror. Según confirmó el gobernador Hasan ldak, el saldo fue de 16 personas heridas: entre ellas, 10 estudiantes, 4 docentes, un policía y un trabajador del comedor.

Ket, que había cursado hasta noveno grado en esa institución y luego continuó sus estudios en un sistema de educación abierta, se quitó la vida dentro del establecimiento tras la llegada de la policía.

El hecho ocurrió durante la jornada escolar, cuando el joven irrumpió armado y comenzó a disparar. “El atacante comenzó a disparar indiscriminadamente inmediatamente después de entrar al edificio por la puerta principal. Corrió directamente hacia la escuela y disparó a todo aquel que se le cruzó. Los estudiantes gritaron y todos huyeron despavoridos”, describió un testigo al diario Hürriyet.

Cómo fue el ataque en la escuela de anlurfa

El caos se apoderó del colegio y rápidamente se desplegó un operativo de emergencia: policías y ambulancias llegaron al lugar tras los primeros llamados de alerta.

En imágenes de las cámaras de seguridad se ve a Ket caminando por los pasillos del instituto con un rifle, cargándolo y abriendo fuego, mientras los alumnos intentan protegerse encerrándose en las aulas.

De acuerdo a las autoridades, cuatro de los heridos —dos docentes y dos estudiantes— fueron trasladados a hospitales de la capital provincial por la gravedad de sus lesiones, mientras que el resto recibió atención en el hospital estatal de Siverek.

Quién era el atacante y cómo terminó el episodio violento

El gobernador ldak detalló que el agresor había sido alumno de la escuela hasta el noveno grado y que actualmente estaba inscripto en un sistema de educación a distancia.

Tras disparar contra varias personas, el joven se suicidó dentro del edificio mientras la policía intentaba detenerlo. “Fue encontrado muerto. El colegio fue evacuado”, indicó el gobernador.

Según el diario Milliyet, el exalumno compartió mensajes amenazantes en las redes sociales días antes: “Prepárense. Habrá un ataque en esta escuela en unos días. ¡Prepárense, castores!”, escribió.

Las autoridades abrieron una investigación exhaustiva para esclarecer los motivos y las circunstancias del ataque.