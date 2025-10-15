El descargo de la novia de Juan Cruz Rufino: el cantante rompió un espejo, que no le pegó y que fue “una discusión de pareja” La mujer asegura que "no me levantó la mano" y que los gritos quizás alarmaron a los vecinos

En diálogo con Diario de Cuyo, la novia de Juan Cruz Rufino aseguró que no sufrió violencia de género y que su familia no llamó al 911. También aclaró que “no me levantó la mano” y que sólo fue una discusión de pareja. “Necesito salir a desmentir todo lo que se está hablando. Sólo hubo una discusión como la tiene cualquier pareja. Quizás los gritos alarmaron a los vecinos porque vivimos en departamentos muy pegados”, explicó.

M.A. tiene 23 años y hace más de dos años que comenzó una relación sentimental con el artista sanjuanino, quien fue detenido hace algunas horas, tal como lo informaron fuentes judiciales. Hace 8 meses fueron padres de una bebé y decidieron convivir en un complejo habitacional de Chimbas.

En desarrollo.-