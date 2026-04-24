Tras la muerte de un operario en Los Azules, Fiscalía hizo una inspección ocular clave en el yacimiento

La investigación por la muerte del operario Mario Alberto Alancay en el proyecto minero Los Azules , en Calingasta, sumó en las últimas horas una serie de nuevas pericias clave para intentar establecer qué provocó el trágico accidente laboral ocurrido el 3 de abril de 2026 .

El fiscal reclamó agravar la acusación contra Chiqui Tapia y Toviggino por presunta evasión

Rio Tinto, otra gigante minera, analiza más inversiones en el cobre de San Juan

Bajo la conducción del fiscal Iván Grassi , el Ministerio Público Fiscal llevó adelante una comisión especial en el lugar del hecho con el objetivo de determinar si el vuelco de la topadora que manejaba la víctima se produjo por una falla humana o por un desperfecto mecánico en la máquina .

El fiscal Iván Grassi junto con el fiscal ayudante Maximiliano Gerarduzzi, a la llegada al yacimiento minero.

Junto al fiscal trabajaron sus colaboradores Maximiliano Gerarduzzi, Felipe Molina y Agustina Plateo , quienes encabezaron una inspección ocular en la zona donde ocurrió el siniestro, dentro del proyecto minero Los Azules, ubicado en el departamento Calingasta.

Durante las jornadas del 22 y 23 de abril de 2026 se realizaron distintas medidas probatorias , entre ellas la revisión completa del lugar del accidente, la toma de nuevos testimonios, el cotejo de documentación vinculada al hecho, un informe técnico de daños elaborado por mecánicos y la extracción digital de información de la ECU (Engine Control Unit) y de otros módulos electrónicos de la topadora Caterpillar D-8 que operaba Alancay al momento del vuelco .

WhatsApp Image 2026-04-24 at 11.01.24 (2)

Esa unidad de control electrónica resulta clave para los investigadores, ya que puede aportar datos precisos sobre el funcionamiento de la máquina, posibles fallas mecánicas, maniobras previas al accidente y otros parámetros técnicos que permitan reconstruir lo sucedido.

Las pericias contaron con la participación de representantes de la empresa concesionaria del proyecto Los Azules, McEwen Copper, cuya razón social es Andes Corporación Minera SA, además de integrantes de la empresa contratista Zlato, firma para la que trabajaba la víctima.

WhatsApp Image 2026-04-24 at 11.01.24 (3)

También intervinieron mecánicos designados oficialmente, técnicos de Finning, dealer oficial de Caterpillar, efectivos de la Comisaría 16 y autoridades de Policía Minera dependientes del Ministerio de Minería de San Juan, todo bajo directivas del Ministerio Público Fiscal.

El hecho investigado ocurrió el viernes 3 de abril en el sector de Atutia, mientras se desarrollaban tareas de construcción de caminos dentro del emprendimiento minero.

WhatsApp Image 2026-04-24 at 11.01.25 (1)

Según la información preliminar, Mario Alberto Alancay se desempeñaba como operador de topadora y, por causas que todavía se intentan esclarecer, habría sido despedido de la cabina tras el vuelco de la máquina pesada que conducía.

Tras el accidente se activaron los protocolos de emergencia y seguridad en el yacimiento. Personal presente en el lugar intentó asistir al trabajador y se coordinó atención médica con servicios de Calingasta y de la ciudad de San Juan, aunque lamentablemente falleció en el lugar.

Desde entonces, el área quedó preservada para permitir el avance de las pericias judiciales y técnicas.

WhatsApp Image 2026-04-24 at 11.01.23 (1)

Ahora, con los nuevos informes mecánicos y la información extraída de los sistemas electrónicos de la topadora, la Fiscalía busca determinar con precisión si la tragedia fue consecuencia de una falla operativa del conductor o de un desperfecto técnico en la maquinaria.