    • 20 de abril de 2026 - 22:39

    Crimen en Tafí Viejo: detienen a tres menores y el caso se esclarece

    El caso del crimen en Tafí Viejo dio un giro clave. Hay tres menores detenidos y la investigación avanza hacia su resolución.

    Crimen en Tafí Viejo: la investigación avanzó con la detención de tres menores.

    Crimen en Tafí Viejo: la investigación avanzó con la detención de tres menores.

    Foto:

    El crimen en Tafí Viejo y el avance de la investigación judicial sumó un giro decisivo en las últimas horas. La muerte de Pedro Solano Vargas, hallado sin vida en su casa, generó conmoción, pero ahora el caso del crimen en Tafí Viejo avanza con tres menores detenidos y un escenario mucho más claro.

    Leé además

    Jury por el caso Nora Dalmasso.

    Crimen de Nora Dalmasso: comienza el jury a los fiscales que investigaron el caso
    Rugbier condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

    Uno de los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa pidió la libertad

    Detenciones clave en el crimen en Tafí Viejo

    Tras varios días de incertidumbre, la investigación logró identificar a los presuntos responsables. Se trata de tres menores de edad: dos adolescentes de 17 años y uno de 16, quienes fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.

    Según confirmó Roque Yñigo, “el hecho está prácticamente esclarecido”, marcando un punto de inflexión en la causa. Las detenciones fueron avaladas por un juez, quien ordenó el traslado de los jóvenes al Instituto Socioeducativo Cura Brochero.

    De la duda al esclarecimiento del crimen

    En un primer momento, el caso generó dudas. La víctima presentaba lesiones en el rostro, lo que abrió dos hipótesis: una caída accidental o un hecho violento.

    Con el avance de las pericias, testimonios y análisis del entorno, la investigación se inclinó hacia un crimen, descartando progresivamente la posibilidad de un accidente doméstico.

    El jubilado vivía solo y tenía una discapacidad motriz, lo que lo convertía en una persona vulnerable. Fue encontrado por un trabajador que realizaba tareas en su vivienda, lo que activó la intervención policial y judicial.

    Qué falta para cerrar la causa

    Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que la investigación se llevó adelante con cautela por la participación de menores. El proceso combina el esclarecimiento del delito con protocolos específicos para adolescentes, lo que condiciona los tiempos judiciales.

    Aún restan resultados clave, como la autopsia definitiva y otras pericias. Estos estudios serán fundamentales para determinar cómo ocurrió el hecho y el rol de cada implicado.

    Se espera que en los próximos días haya nuevas medidas procesales y avances en una causa que ya impacta a toda la provincia de Tucumán.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Olga Villarreal tenía 72 años.

    Sorprendente giro en el crimen de una jubilada: ¿la mató su sobrina?

    El crimen de Emir Barboza tuvo ocho detenidos: siete adultos y un menor. Solo tres permanecen con encierro, pero en su casa.

    Crimen de Emir Barboza: el fiscal cuestionó la liberación de imputados y advirtió que "se pone en riesgo la investigación"

    Caso de abuso infantil en San Juan: la Justicia dictó prisión preventiva y avanza la investigación.    

    Abuso infantil en San Juan: prisión preventiva por denuncia de dos niñas

    El empleado judicial, Juan Cruz Marinelli, trabajó en el Registro Inmobiliario hasta que cayó por presunto fraude. Luego fue trasladado a una defensoría oficial. Nunca perdió su trabajo en el Poder Judicial. 

    Fraude en el Registro Inmobiliario: insisten en que el empleado judicial "está loco" y buscan evitar el juicio

    Por Redacción Diario de Cuyo