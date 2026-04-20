Crimen en Tafí Viejo: detienen a tres menores y el caso se esclarece

El crimen en Tafí Viejo y el avance de la investigación judicial sumó un giro decisivo en las últimas horas. La muerte de Pedro Solano Vargas, hallado sin vida en su casa, generó conmoción, pero ahora el caso del crimen en Tafí Viejo avanza con tres menores detenidos y un escenario mucho más claro.

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Tras varios días de incertidumbre, la investigación logró identificar a los presuntos responsables. Se trata de tres menores de edad: dos adolescentes de 17 años y uno de 16 , quienes fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.

Según confirmó Roque Yñigo, “el hecho está prácticamente esclarecido” , marcando un punto de inflexión en la causa. Las detenciones fueron avaladas por un juez, quien ordenó el traslado de los jóvenes al Instituto Socioeducativo Cura Brochero.

En un primer momento, el caso generó dudas. La víctima presentaba lesiones en el rostro , lo que abrió dos hipótesis: una caída accidental o un hecho violento.

Con el avance de las pericias, testimonios y análisis del entorno, la investigación se inclinó hacia un crimen , descartando progresivamente la posibilidad de un accidente doméstico.

El jubilado vivía solo y tenía una discapacidad motriz, lo que lo convertía en una persona vulnerable. Fue encontrado por un trabajador que realizaba tareas en su vivienda, lo que activó la intervención policial y judicial.

Qué falta para cerrar la causa

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que la investigación se llevó adelante con cautela por la participación de menores. El proceso combina el esclarecimiento del delito con protocolos específicos para adolescentes, lo que condiciona los tiempos judiciales.

Aún restan resultados clave, como la autopsia definitiva y otras pericias. Estos estudios serán fundamentales para determinar cómo ocurrió el hecho y el rol de cada implicado.

Se espera que en los próximos días haya nuevas medidas procesales y avances en una causa que ya impacta a toda la provincia de Tucumán.