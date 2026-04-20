    • 20 de abril de 2026 - 21:40

    Abuso infantil en San Juan: prisión preventiva por denuncia de dos niñas

    Un caso de abuso conmociona a San Juan. La Justicia dictó prisión preventiva mientras avanza la investigación y se esperan testimonios clave.

    Caso de abuso infantil en San Juan: la Justicia dictó prisión preventiva y avanza la investigación. &nbsp; &nbsp;

    Caso de abuso infantil en San Juan: la Justicia dictó prisión preventiva y avanza la investigación.

     

     

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    Un grave caso de abuso infantil en San Juan generó conmoción en la provincia. La Justicia ordenó la prisión preventiva de un hombre acusado de delitos contra la integridad sexual de dos menores. El hecho, que se conoció en el ámbito escolar, activó los protocolos y derivó en una rápida intervención judicial por abuso.

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    El joven sanjuanino Alejandro Nahuel Pérez Molina está detenido desde que se originó la investigación en su contra, desde el 11 de octubre de 2024. Ahora con prisión domiciliaria en su casa de Capital. 

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    Prisión preventiva y avance de la causa por abuso

    El acusado, identificado por sus iniciales F.J.M., fue imputado y trasladado al Penal de Chimbas, donde permanecerá detenido durante tres meses de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

    La causa está en manos de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI ANIVI), quien solicitó la medida por la gravedad de los hechos. La fiscalía remarcó la expectativa de una pena efectiva y la necesidad de resguardar la investigación, especialmente por tratarse de menores.

    El rol clave de la escuela y la denuncia

    El caso salió a la luz en una institución educativa, donde una de las niñas relató lo ocurrido. Poco después, su hermana confirmó un relato similar, lo que permitió activar los mecanismos de protección y la intervención judicial.

    Las autoridades escolares dieron aviso inmediato, cumpliendo con los protocolos. Fuentes judiciales destacaron el rol del ámbito educativo en la detección temprana de estos casos, lo que permitió avanzar con rapidez en la causa.

    Cámara Gesell y pruebas determinantes

    Uno de los pasos fundamentales que restan es la declaración de las menores en Cámara Gesell. Este procedimiento permitirá recabar testimonios en un entorno cuidado y sin revictimización, siendo clave para el desarrollo del expediente.

    El juez de Garantías, Eugenio Barbera, avaló la medida de detención preventiva y ordenó el traslado del imputado. Además, se confirmó que el acusado cuenta con antecedentes penales, lo que fue considerado al momento de dictar la medida.

    Las identidades de las víctimas se mantienen en reserva para proteger su integridad, mientras la investigación continúa avanzando en busca de esclarecer los hechos denunciados.

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