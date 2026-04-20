Fraude en el Registro Inmobiliario: insisten en que el empleado judicial "está loco" y buscan evitar el juicio

El juicio contra el empleado judicial Juan Cruz Marinelli , acusado de cometer fraude en el Registro Inmobiliario , se vio interrumpido este lunes . Primero por la ausiencia del imputado , obligado a asistir y luego por un nuevo pedido realizado por la defensa : la conformación de una junta médica que evalúe al acusado , ya que "estaría loco".

La postura del defensor oficial, César Oro , no es nueva. Ya previo a la elevación a juicio de la causa, hizo la misma solicitud, que fue rechazada por la jueza de garantías Gema Guerrero . Pero el entorno del empleado judicial insiste en su inimputabilidad por problemas psiquiátricos .

El inicio del juicio contra Juan Cruz Marinelli , el empleado judicial acusado de realizar cobros ilegales en el Registro Inmobiliario de San Juan , se vio envuelto además en una situación llamativa este lunes . El hombre, quien es hijo de un reconocido funcionario judicial , no se presentó a la audiencia, lo que llevó al fiscal Francisco Nicolía a solicitar su inmediata detención y declaración de rebeldía .

En lugar de presentarse al tribunal, el acusado envió a través de su defensor oficial, César Oro, un certificado médico laboral para justificar su ausencia . El juez del juicio, Diego Manuel Sanz, ordenó un cuarto intermedio para que la defensa se comunique con el imputado y le diga que es una obligación venir a la audiencia.

Finalmente Marinelli llegó a la Sala 2, donde era la audiencia del juicio. Pero una vez que se reanudó el debate, hubo una situación llamativa. La prensa no pudo obtener una foto del imputado, ya que señaló que "no iba a hablar si la prensa no se retiraba". En ese contexto, el doctor Oro solicitó al juez que no se publique fotos del imputado, ya que trabaja aún en el Poder Judicial. Sobre el pedido, no hubo oposición del fiscal Francisco Nicolía, por lo tanto, el juez ordenó que no haya revelación de imágenes de Marinelli en la audiencia de este lunes.

WhatsApp Image 2026-04-20 at 15.50.53 Francisco Nicolía y Maximiliano Gerarduzzi, integrantes de la UFI Delitos Especiales. También estuvo presente la doctora Gemma Cabrera.

Posteriormente vino el planteo central de la defensa: insisten en que Marinelli padece una incapacidad mental sobreviniente (amparada en el artículo 129), lo que lo inhabilitaría para enfrentar el proceso judicial. Bajo este argumento, la defensa solicitó una junta médica interdisciplinaria con el fin de determinar si el imputado tiene la capacidad mental necesaria para estar en juicio o no. Esta no es la primera vez que intentan este camino; previamente, la jueza Gema Guerrero ya había desestimado un pedido de inimputabilidad, luego de que el fiscal remarcara que los propios médicos del Poder Judicial lo habían evaluado y considerado apto para trabajar.

La postura de la Fiscalía y el riesgo de detención

El fiscal Nicolía se opuso firmemente a estas maniobras, calificándolas como un intento de dilatar el proceso. Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron que el informe interdisciplinario se realice "lo más rápido posible" para dar continuidad al debate y evitar que la causa quede estancada.

El fraude de los "Formularios Verdes"

Marinelli llegó a juicio acusado de fraude en perjuicio de la administración pública, un delito que prevé penas de hasta seis años de prisión. Según la investigación, el empleado aprovechaba su puesto para cobrar en efectivo trámites vinculados al “Formulario Verde” (nomenclatura catastral), a pesar de que el organismo no maneja efectivo y los pagos deben ser electrónicos.

La maniobra se descubrió cuando una usuaria regresó a la oficina mencionando que ya había pagado 5.000 pesos en efectivo a Marinelli. Tras un allanamiento en su lugar de trabajo, los investigadores hallaron trece formularios descartados en un basurero, lo que consolidó la acusación en su contra.

Definición inminente

La situación procesal de Marinelli se definirá esta misma semana. El tribunal fijó una nueva audiencia para este viernes a las 8 de la mañana. En ese momento, probablemente, se presentará el resultado del informe médico interdisciplinario, el cual será clave para determinar si el empleado judicial finalmente se sienta en el banquillo de los acusados o si logra evitar el juicio bajo el argumento de su estado mental.