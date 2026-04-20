Cobros ilegales en el Registro Inmobiliario: empleado judicial no se presentó al juicio y puede quedar preso

El juicio contra el empleado judicial Juan Cruz Marinelli , acusado de realizar cobros ilegales en el Registro Inmobiliario de San Juan , debía comenzar este lunes, pero el imputado no se presentó a la audiencia y ahora enfrenta el riesgo de quedar detenido .

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Según se informó en la sala, Marinelli envió a su defensa con un certificado vinculado a un parte médico laboral para justificar su ausencia . Sin embargo, el fiscal Francisco Nicolía solicitó que se lo declare en rebeldía y pidió su inmediata detenció n ante la falta de comparecencia.

Frente a este escenario, el juez del juicio , Diego Manuel Sanz , resolvió pasar a un cuarto intermedio y ordenó al defensor oficial César Oro que se comunique con su defendido para garantizar su presencia . La situación quedó en suspenso , pero con una advertencia clara: si el acusado no se presenta cuando se reanude la audiencia, podría ser arrestado.

Marinelli, empleado judicial del Registro Inmobiliario y además hijo de un reconocido funcionario del ámbito judicial local , llegó a esta instancia acusado de fraude en perjuicio de la administración pública , un delito que contempla penas de entre dos y seis años de prisión.

La causa fue elevada a juicio tras una audiencia de control de acusación encabezada por la jueza Gema Guerrero, luego de que la Fiscalía diera por concluida la investigación penal preparatoria.

Durante esa instancia, la defensa había planteado la posible inimputabilidad sobreviniente del acusado, argumentando que se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico. No obstante, el fiscal Nicolía se opuso al pedido y remarcó que médicos del Poder Judicial ya lo habían evaluado y considerado apto para trabajar. Finalmente, la jueza desestimó el planteo.

Cómo era la presunta maniobra

De acuerdo con la investigación, Marinelli habría aprovechado su función en el organismo para cobrar en efectivo trámites vinculados al “Formulario Verde”, utilizado para obtener la nomenclatura catastral de un inmueble.

Estos trámites, según se explicó, deben abonarse exclusivamente mediante sistemas electrónicos dentro del propio organismo, con valores de 2.500 o 5.000 pesos según el tipo de informe. La oficina no maneja dinero en efectivo.

La maniobra salió a la luz cuando una mujer regresó al Registro y comentó que ya había pagado 5.000 pesos en efectivo. Otro empleado le informó que ese mecanismo no era válido y elevó la situación a las autoridades.

A partir de allí, el organismo devolvió el dinero y dio inicio a una investigación interna que luego derivó en una denuncia formal en la UFI de Delitos Especiales. Durante un allanamiento en el lugar de trabajo de Marinelli, los investigadores encontraron trece Formularios Verdes descartados en un basurero, un elemento que reforzó las sospechas.

Un juicio en suspenso

Ahora, el proceso judicial quedó condicionado a la presencia del imputado. La decisión que se tome en la reanudación de la audiencia será clave: si Marinelli continúa ausente, la Justicia podría ordenar su detención y avanzar con la declaración de rebeldía, lo que agravaría aún más su situación procesal.