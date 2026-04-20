    • 20 de abril de 2026 - 08:49

    Dos adolescentes detenidos tras violento asalto con armas de fuego a un ciclista en Rawson

    Los adolescentes interceptaron a un joven en bicicleta y, bajo amenazas con armas de fuego, le robaron sus pertenencias. Intervino la Justicia de Menores.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un violento hecho de inseguridad se registró en Rawson durante la noche del domingo, cuando dos adolescentes fueron detenidos tras protagonizar un asalto armado contra un joven de 19 años que circulaba en bicicleta. El episodio ocurrió cerca de las 23 horas.

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    La víctima se desplazaba en una bicicleta Venzo rodado 29 por calle O’Higgins, en dirección oeste a este. Al llegar a la intersección con Las Heras, fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta Corven Triax blanca con asiento rojo.

    De acuerdo con el testimonio del damnificado, ambos agresores exhibieron armas de fuego y le exigieron la entrega de sus pertenencias con la frase: “Dame el celular”. Uno de ellos descendió del rodado y comenzó a requisarlo. El joven indicó que su teléfono se encontraba en la mochila que llevaba en la espalda, lo que derivó en un forcejeo al intentar quitársela.

    Ante una nueva amenaza con el arma, la víctima accedió a entregar sus pertenencias. Los delincuentes le sustrajeron una mochila roja y blanca que contenía ropa, un par de zapatillas John Foos talle 43, un inflador, un cargador Motorola, llaves y una billetera de cuero bordó con documentación personal, tarjetas y dinero en efectivo.

    Tras un operativo policial, ambos sospechosos fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Oficina Judicial Penal de Niñez y Adolescencia de Segunda Nominación, que ahora interviene en la causa por tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego.

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