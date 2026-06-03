    • 3 de junio de 2026 - 17:05

    Ushuaia: así fue el operativo para rescatar los cuerpos del guía y la turista uruguaya que murieron en un glaciar

    Tras un amplio despliegue de los rescatistas, lograron bajar los restos de Emiliano Feidas y Abril Melina Marino Pereira, quienes murieron en las últimas horas cuando intentaban llegar al glaciar Vinciguerra.

    Operativo rescate en Ushuaia.

    Operativo rescate en Ushuaia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La noche del lunes alertaron que Emiliano Feidas, guía de montaña local, y Abril Melina Marino Pereira, turista uruguaya de 25 años, no habían regresado tras una excursión de trekking. Durante la madrugada del martes, un intenso operativo de rescate movilizó a las fuerzas de seguridad y a especialistas en alta montaña en las inmediaciones del glaciar Vinciguerra, a unos siete kilómetros de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego.

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    De acuerdo con las primeras informaciones, Feidas como Marino Pereira salieron juntos y cuando era el momento en el que debían estar de nuevo en la ciudad, no se los pudo ubicar. La madre del guía fue quien advirtió a las autoridades que no habían vuelto.

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    El Escuadrón 44 de Gendarmería Nacional, junto al Grupo Especial de Alta Montaña, Defensa Civil y la Comisión de Auxilio Ushuaia, coordinó un despliegue en plena noche, desplegando personal y equipamiento especializado en la zona del glaciar.

    El terreno impuso sus propias reglas: sectores de turba, pendientes abruptas, rocas cubiertas de humedad, zonas de hielo y nieve según la época. La dificultad del circuito, de entre 13 y 14 kilómetros de extensión, es reconocida incluso por la secretaría de turismo local, que advierte sobre la exigencia física y los riesgos del sendero.

    A pesar del esfuerzo de los equipos de rescate, el hallazgo de los cuerpos se produjo recién en la mañana, cuando un grupo de guías que transitaba el sector localizó a las víctimas y constató que ambas carecían de signos vitales. La noticia impactó a la comunidad y activó una segunda etapa del operativo: la localización, extracción y descenso de los cuerpos desde el sector del glaciar.

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    Las condiciones climáticas adversas y la complejidad del acceso obligaron a utilizar recursos técnicos específicos para la zona, como camillas adaptadas para terrenos de montaña. De esta forma, los rescatistas lograron movilizar los cuerpos hasta un punto apto para la evacuación aérea, le contaron a este medio sobre el operativo.

    El operativo, documentado en imágenes y videos del despliegue, muestra el uso de equipo especializado a tono con la geografía y las circunstancias. Los cuerpos de Feidas y Marino Pereira fueron trasladados hasta un sector seguro, donde aguardaron el arribo de un helicóptero que finalmente los llevó a la ciudad de Ushuaia.

    El Glaciar Vinciguerra es considerado uno de los destinos predilectos para quienes buscan experiencias de trekking en la región patagónica. El sendero que conduce a la laguna de deshielo y a las cuevas del glaciar —accesibles solo con guías— atraviesa arroyos, zonas de barro y pendientes pronunciadas, características que hacen que el recorrido requiera preparación y acompañamiento profesional.

    La operación de búsqueda y rescate se extendió durante largas horas, con equipos trabajando en la zona hasta las 5:00 de la mañana y retomando las tareas apenas una hora después. El despliegue coordinado entre fuerzas de seguridad, guías de montaña y socorristas permitió, pese a las dificultades, completar el procedimiento de recuperación y traslado de las víctimas desde uno de los parajes más exigentes de la geografía fueguina.

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