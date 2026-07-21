Despiste fatal: una mujer fallecida y una niña internada

Noelia González de 29 años falleció tras el despiste de un VW Gol. En el vehículo, conducido por su pareja, viajaba también una pequeña de 4 años que tuvo que ser internada tras el siniestro.

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Una mujer falleció y una niña permanece internada con lesiones de consideración como consecuencia de un despiste en la localidad de Dos Arroyos, provincia de Misiones. Fuentes policiales confirmaron que el siniestro ocurrió anoche, como consecuencia del despiste de un Volkswagen Gol, en el que falleció Noelia González de 29 años, mientras que su hija de 4 años sufrió lesiones y permanece internada en observación.

Voceros confirmaron que el siniestro ocurrió cerca de las 20, sobre el paraje Costa Guerrero, cuando un Volkswagen Gol que circulaba en dirección Costa Guerrero–Dos Arroyos despistó por causas que son materia de investigación.

El vehículo era conducido por Rodrigo M. (31), quien resultó ileso, mientras que como acompañantes viajaban su pareja, Noelia González (29), y la hija de ambos, de 4 años. Tras el hecho, las dos ocupantes fueron trasladadas al Hospital SAMIC de Leandro N. Alem.

Posteriormente, el médico policial constató el fallecimiento de Noelia González como consecuencia de un traumatismo de cráneo y tórax cerrado con distensión abdominal, disponiéndose la realización de la autopsia médico legal. Por su parte, la menor presentó heridas cortantes en la región frontal, además de escoriaciones múltiples, permaneciendo internada en observación en el sector de Pediatría.