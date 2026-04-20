Conductor ebrio provocó un grave siniestro vial en Albardón: un joven resultó con múltiples fracturas

Un grave siniestro vial ocurrido el domingo por la noche en la Ruta 40 a la altura del puente de Albardón, dejó un joven siendo trasladado al Hospital Rawson y un hombre detenido por extrema irresponsabilidad al volante: el conductor de un automóvil circulaba en estado de ebriedad al momento del hecho.
Según las primeras informaciones, el automovilista intentó realizar una maniobra en U de manera imprudente, aparentemente para evitar el ingreso al departamento. Esta acción, sumada a su estado de intoxicación alcohólica, derivó en una peligrosa intervención sobre la calzada.
En ese contexto, una motocicleta que transitaba por la zona no logró evitar el impacto y colisionó violentamente contra el vehículo. Como consecuencia, el conductor del rodado menor, un joven de 18 años, sufrió múltiples fracturas y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson.
Tras la intervención del personal policial, se confirmó que el conductor del automóvil se encontraba bajo los efectos del alcohol, un factor determinante en la mecánica del siniestro. Mientras continúan las pericias en el lugar, las autoridades buscan establecer con precisión las responsabilidades legales, en un hecho que vuelve a poner en foco los riesgos de conducir en estado de ebriedad.