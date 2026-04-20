Conductor ebrio provocó un grave siniestro vial en Albardón: un joven resultó con múltiples fracturas

El automovilista intentó una maniobra en U y fue impactado por una motocicleta. El conductor del rodado menor fue hospitalizado.

Un grave siniestro vial ocurrido el domingo por la noche en la Ruta 40 a la altura del puente de Albardón, dejó un joven siendo trasladado al Hospital Rawson y un hombre detenido por extrema irresponsabilidad al volante: el conductor de un automóvil circulaba en estado de ebriedad al momento del hecho.

Según las primeras informaciones, el automovilista intentó realizar una maniobra en U de manera imprudente, aparentemente para evitar el ingreso al departamento. Esta acción, sumada a su estado de intoxicación alcohólica, derivó en una peligrosa intervención sobre la calzada.

En ese contexto, una motocicleta que transitaba por la zona no logró evitar el impacto y colisionó violentamente contra el vehículo. Como consecuencia, el conductor del rodado menor, un joven de 18 años, sufrió múltiples fracturas y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson.