    • 20 de abril de 2026 - 10:14

    Condenaron a prisión perpetua al hombre que asesinó a su hijastro de siete meses

    Juan Jonathan Romero sacudió al menor y le provocó hemorragias internas y una lesión cerebral grave.

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    El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Lomas de Zamora condenó a prisión perpetua a un joven que mató a su hijastro, un bebé de 7 meses, en la localidad de Almirante Brown. El brutal episodio ocurrió el 16 de enero de 2024 en una casa ubicada en la calle Santa Ana de San José.

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    Allí, Juan Jonathan Romero, de 24 años, agarró al hijo de su pareja y lo sacudió violentamente. El ataque le provocó hemorragias internas y una lesión cerebral grave al pequeño, que finalmente le ocasionaron la muerte.

    Romero fue detenido tras el hecho e imputado de “homicidio agravado por alevosía en contexto de maltrato infantil y violencia familiar”.

    El juicio oral y público comenzó el mismo año del crimen y se esperaba que, por los tiempos procesales, se conociera el veredicto en la segunda parte de 2025.

    Finalmente la resolución de la condena se retrasó y la decisión se conoció en las últimas horas. Fuentes judiciales informaron a Diario Conurbano que, finalmente, el tribunal de Lomas decidió condenar a la pena máxima al imputado.

    En los últimos meses, los crímenes contra menores generaron fuerte conmoción en distintas localidades del país. En diciembre, un hombre mató a su hijo de 4 años de un disparo en la cabeza y luego se quitó la vida en la localidad de Coronel Suárez.

    El macabro episodio fue descubierto a raíz de un llamado que hizo el hombre. Según pudo saber TN, Gustavo Suárez, de 48 años, se comunicó con su exmujer para decirle que estaba estacionado sobre la ruta y que pensaba matar a su hijo.

    Desesperada, Daiana García, sargento de la Policía Comunal, envió de inmediato un móvil policial al acceso de la localidad, a 150 metros de la ruta 60, donde el hombre le dijo que se encontraba con el nene.

    Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron detenido un camión Mercedes Benz y en el interior estaban los cuerpos de Suárez y su hijo.

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