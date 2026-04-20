Imputaron al conductor que atropelló y mató a un motociclista: por decisión de la Justicia seguirá manejando

Claudio Reina fue acusado por homicidio culposo tras el siniestro en Rawson. La jueza rechazó suspenderle la licencia, pese al pedido de la fiscalía y la querella.

Claudio Reina fue imputado por el delito de homicidio culposo y continuará el proceso en libertad.

Este lunes se realizó la audiencia de formalización contra Claudio Reina, de 35 años, quien quedó bajo investigación por la muerte del motociclista Miguel Ángel García, de 75, ocurrida el pasado viernes por la tarde en la intersección de República del Líbano y Triunvirato, en Rawson.

La mécanica del siniestro vial de la tragedia en Rawson De acuerdo con la investigación, Reina manejaba un Ford Focus y habría embestido a la víctima, que circulaba en su motocicleta y tenía prioridad de paso en la esquina donde fue el siniestro vial. Durante la audiencia, el fiscal Francisco Pizarro y el abogado querellante Néstor Olivera solicitaron la suspensión preventiva de la licencia de conducir del imputado, al considerar el riesgo que implica que continúe manejando.

Sin embargo, la defensa, representada por María Filomena Noriega, pidió que Reina conserve su habilitación. Argumentó que necesita el vehículo para trasladar a su hijo de tres años a tratamientos médicos, ya que el niño padece autismo.

image El Ford Focus que conducía Reina, que terminó impactando contra el motociclista.

Finalmente, la jueza Gloria Verónica Chicón resolvió hacer lugar al planteo de la defensa y rechazó el pedido de la fiscalía y la querella, por lo que el imputado mantendrá su licencia de conducir. La decisión generó malestar en Olivera, quien adelantó que impugnará este punto del fallo. Entre sus argumentos, sostuvo que la sociedad reclama que quienes protagonizan este tipo de hechos no continúen al volante, especialmente cuando el resultado ha sido fatal.