Imputaron al conductor que atropelló y mató a un motociclista: por decisión de la Justicia seguirá manejando

Este lunes se realizó la audiencia de formalización contra Claudio Reina, de 35 años, quien quedó bajo investigación por la muerte del motociclista Miguel Ángel García, de 75, ocurrida el pasado viernes por la tarde en la intersección de República del Líbano y Triunvirato, en Rawson.
La mécanica del siniestro vial de la tragedia en Rawson
De acuerdo con la investigación, Reina manejaba un Ford Focus y habría embestido a la víctima, que circulaba en su motocicleta y tenía prioridad de paso en la esquina donde fue el siniestro vial. Durante la audiencia, el fiscal Francisco Pizarro y el abogado querellante Néstor Olivera solicitaron la suspensión preventiva de la licencia de conducir del imputado, al considerar el riesgo que implica que continúe manejando.
Sin embargo, la defensa, representada por María Filomena Noriega, pidió que Reina conserve su habilitación. Argumentó que necesita el vehículo para trasladar a su hijo de tres años a tratamientos médicos, ya que el niño padece autismo.
Finalmente, la jueza Gloria Verónica Chicón resolvió hacer lugar al planteo de la defensa y rechazó el pedido de la fiscalía y la querella, por lo que el imputado mantendrá su licencia de conducir. La decisión generó malestar en Olivera, quien adelantó que impugnará este punto del fallo. Entre sus argumentos, sostuvo que la sociedad reclama que quienes protagonizan este tipo de hechos no continúen al volante, especialmente cuando el resultado ha sido fatal.
Más allá de esta controversia, Reina fue imputado por el delito de homicidio culposo por la conducción imprudente de un vehículo con motor y continuará el proceso en libertad, bajo distintas medidas de coerción.
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Reina quedó vinculado al no respetar la prioridad de paso, que la tenía el conductor de la moto, fallecido en el siniestro vial.
Desde el Ministerio Público Fiscal también indicaron que resta determinar qué lesiones sufrió la hija de García, quien iba como acompañante en la moto, lo que podría derivar en una imputación adicional por lesiones. En tanto, una de las pruebas clave mencionadas en la audiencia es un video que registraría el momento del impacto: según se expuso, en las imágenes se observaría que el conductor dejó pasar a tres vehículos antes de avanzar, pero no habría advertido la presencia del motociclista.