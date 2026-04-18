Secuestran moto adulterada en Rawson

En un operativo en Rawson, la Policía secuestró una moto con numeración adulterada. Interviene la UFI por infracción al Código Penal.

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Un operativo en San Juan permitió el secuestro de un motovehículo con irregularidades en Rawson. El procedimiento fue realizado por personal especializado y ya interviene la Justicia.

Policiales San Juan: operativo en Rawson El hecho ocurrió en la intersección de Calle Recabarren y Calle Vidart, en el departamento Rawson, donde efectivos de la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 interceptaron una moto Zanella ZB 110 cc. Durante el control, detectaron maniobras sospechosas que derivaron en una inspección más profunda.

La clave del procedimiento fue la intervención de un perito verificador, quien constató que el rodado tenía los dígitos de motor y cuadro adulterados, una práctica utilizada para encubrir el origen ilícito de los vehículos. Ante esta situación, el motovehículo fue retirado de circulación de manera inmediata.