Siniestros viales en San Juan: durante el primer trimestre hubo menos accidentes, pero con mayor fatalidad

El primer trimestre del 2026 en San Juan estuvo marcado por la tragedia en materia vial. Si bien desde la

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Policía de San Juan aseguran que hubo una disminución en la cantidad de siniestros viales, en lo que respecta a fatalidad, los números son más que preocupantes. Poco más de 30 sanjuaninos perdieron la vida tras un accidente de tránsito en los últimos meses.

El dato lo brindaron desde Familias del Dolor . Según lo que compartieron en sus redes sociales, durante los tres primeros meses fallecieron 26 sanjuaninos en siniestros viales, tanto en el lugar como días después de sucedido el hecho. En lo que va de abril también se registraron fatalidades que engrosaron las estadísticas, siendo 32 las víctimas fatales.

Algunos de los siniestros que trascendieron por detalles en sus características fueron el sucedido en enero en inmediaciones de la Plaza La Joroba, cuando un automovilista impactó contra Víctor Lucero (80) que cruzaba a pie. Pese a los esfuerzos por mantenerlo con vida, falleció ese mismo día en horas de la noche. Otro de los accidentes, que generó gran conmoción en la comunidad, fue la denominada “Triple Tragedia de la Ruta 20”, que se cobró la vida de Matías Ósola (28), Valeria Pont (29) y la hija de ambos (menor de un año). Uno de los más recientes fue el fallecimiento de Reina Rosario (64), quien murió dos días después de haber sido atropellada por un colectivo a inicios de abril.

Si bien desde la Dirección Tránsito de la Policía de San Juan, no brindaron datos en torno a la cantidad de víctimas fatales por siniestros viales, el comisario Ricardo Díaz detalló el diálogo con DIARIO DE CUYO que se registra una baja en la cantidad de accidentes, aunque también detectan un aumento en la fatalidad.

vuelco pedernal Una camioneta terminó volcada en el cauce tras el accidente registrado en el ingreso a Pedernal, en Sarmiento. Imagen de Archivo

“Este año hemos logrado disminuir la cantidad de siniestros. Si totalizamos colisiones más siniestros con heridos leves y graves, el número es menor que el año pasado en lo que es el primer trimestre. Lo que aumentaron son las víctimas fatales”, explicó el comisario.

Para tener un aproximado, durante el primer trimestre del 2025 se contabilizaron alrededor de los 3.000 siniestros; mientras que en el mismo periodo de este año se registraron alrededor de 2.000. Es importante destacar que se contabilizan desde impactos menores hasta grandes choques, como también aquellos en donde no hay intervención de terceros.

Detrás de todos los accidentes, la imprudencia humana es el principal factor que incide. “Las estadísticas a nivel mundial indican que el 95% de la siniestralidad es producto de la falla humana, y en San Juan estamos en la misma sintonía”, explicó el comisario Díaz.

En torno a las investigaciones que se realizan tras un accidente con víctima fatal, el jefe del D-7 señaló que adelantos y sobrepaso en las rutas es uno de los factores de mayor incidencia. “Es algo que nos lleva a generar mayor conciencia sobre cómo hacer los adelantamientos, cómo completar la obra sin que sea un riesgo”, acotó.

Por su parte, con relación a los departamentos que registran mayor fatalidad en lo que va del año, Pocito encabeza la lista.