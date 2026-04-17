    • 17 de abril de 2026 - 20:35

    Trágico accidente en Rawson: un hombre murió tras el choque de un auto y una moto

    Un motociclista murió en un trágico accidente de tránsito en Rawson tras impactar contra un auto. Investigan las causas del siniestro vial.

    El choque sucedió en República del Líbano y Triunvirato, en Rawson.

    El choque sucedió en República del Líbano y Triunvirato, en Rawson.

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    Un trágico accidente de tránsito se registró en la tarde de este viernes en Rawson, donde un hombre de aproximadamente 70 años perdió la vida como consecuencia de las graves lesiones sufridas tras una colisión.

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    Según las primeras informaciones aportadas por fuentes del caso, el siniestro ocurrió en la intersección de calles República del Líbano y Triunvirato. Por causas que aún se investigan, en ese cruce impactaron un automóvil y una motocicleta, vehículo en el que se desplazaba la víctima fatal.

    El hombre, cuya identidad no fue confirmada hasta el momento, habría sufrido heridas de extrema gravedad que derivaron en su fallecimiento poco después del impacto.

    En el lugar es una zona altamente transitada, un dato que será clave en la investigación que lleva adelante la UFI Delitos Especiales, encargada de determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.

    Personal policial y peritos trabajaron en la escena para recolectar pruebas que permitan esclarecer la mecánica del accidente, mientras se aguardan avances en la causa en las próximas horas.

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