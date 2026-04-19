    • 19 de abril de 2026 - 20:34

    Recuperan en Pocito una moto que había sido robada en Rawson hace nueve meses

    El rodado había sido sustraído en el barrio Valles Cuyanos. Fue hallado en una vivienda del barrio Cooperativa Laprida en Pocito.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Efectivos de la Comisaría 36ª lograron recuperar una motocicleta que había sido robada días atrás en el departamento Rawson, en el marco de un operativo conjunto que incluyó a personal del Comando Sur y la Subcomisaría Buenaventura Luna.

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    El hecho delictivo se produjo el 18 de julio del año pasado en horas de la tarde, cuando una motocicleta Zanella 110 fue sustraída del interior del barrio Valles Cuyanos. Tras la denuncia, se iniciaron tareas investigativas que permitieron seguir distintas pistas hasta dar con el paradero del rodado.

    Como resultado de esas diligencias, la moto fue localizada este domingo en un domicilio del barrio Cooperativa Laprida, en Pocito. Allí, los uniformados procedieron al secuestro del vehículo, que quedó inmediatamente a disposición de la Justicia.

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