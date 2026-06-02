Giro de 180 grados en la causa del niño que habría sido intoxicado con cocaína en Pocito

La causa que conmocionó a San Juan por el presunto caso de un niño intoxicado con cocaína en Pocito tuvo este martes un giro judicial de 180 grados. En una audiencia realizada en Tribunales, el imputado aceptó una pena mediante un acuerdo de juicio abreviado, pero únicamente por el delito de lesiones culposas, luego de que se descartara la hipótesis de una agresión física por parte del hombre y una intoxicación con estupefacientes.

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L a investigación había comenzado a principios de mayo, cuando un niño de 4 años ingresó al Hospital Federico Cantoni con un traumatismo craneal y un primer análisis que arrojó resultado positivo para cocaína. A partir de ese hallazgo, la Justicia abrió una causa que puso bajo la lupa al padre del menor, identificado por sus iniciales R.M.M., quien incluso fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial mientras avanzaban las medidas de prueba.

Sin embargo, el escenario cambió por completo con el avance de la investigación. Según trascendió durante la audiencia de este martes, la declaración del niño en Cámara Gesell y una segunda pericia realizada por el Laboratorio Forense fueron determinantes para derribar la acusación vinculada a una violencia paterna y droga.

Las nuevas conclusiones establecieron que el menor no tenía restos de cocaína en su organismo, por lo que la hipótesis de una intoxicación quedó descartada. De esta manera, t ambién se desmoronó la acusación por lesiones leves vinculadas a ese presunto consumo de estupefacientes.

Lo que sí quedó acreditado fue que el niño sufrió una caída mientras jugaba en una plaza y que el padre no se encontraba supervisándolo adecuadamente en ese momento , pese a tenerlo bajo su cuidado. Esa conducta derivó en la imputación por lesiones culposas.

Ante ese panorama, el acusado aceptó la responsabilidad penal y acordó una condena de 50 días de prisión efectiva. La pena será de cumplimiento efectivo debido a sus antecedentes penales previos y a que fue declarado reincidente.

Cabe recordar que cuando se inició la causa, el Ministerio Público Fiscal había sostenido que existían elementos para investigar tanto las lesiones sufridas por el niño como una posible intoxicación con cocaína. Incluso se había advertido que, de confirmarse el consumo de la sustancia, la investigación podría derivar en la Justicia Federal.

Durante aquella etapa inicial también se tuvieron en cuenta los antecedentes del imputado, quien registraba condenas por delitos vinculados al narcomenudeo y la tenencia de estupefacientes, además de otros antecedentes penales.

No obstante, las pruebas incorporadas posteriormente modificaron sustancialmente el rumbo del expediente. Con la intoxicación descartada y acreditado únicamente el descuido que derivó en la caída del menor, la causa concluyó con una condena limitada al delito de lesiones culposas, cerrando así uno de los casos que mayor repercusión generó en las últimas semanas en la provincia.