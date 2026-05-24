Especialista dijo que el negocio online en San Juan puede crecer con más profesionalización

En San Juan el 60% de las ventas online que se concretan son a través de Mercado Libre, que hoy es la plataforma más usada en el país. Pero en la provincia, la mayoría de esas compras es a otros destinos. La oportunidad más importante que hay a nivel local es que los comercios puedan aprovechar de forma profesional las oportunidades de la plataforma.

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Estos fueron los puntos principales que presentó Leonardo Bonomo, un especialista en e-commerce en una reunión con más de 50 empresarios y emprendedores sanjuaninos. Ahí también dijo que a futuro, la provincia tiene una oportunidad única de convertirse en la puerta de productos asiáticos al país, aprovechando el puerto de Chile.

El referente del sector, que es de Capital Federal pero recorre el país como asesor de pymes y partner de Mercado Libre, hablo en exclusiva con DIARIO DE CUYO. Contó cuál es el potencial que vio en la provincia, así como la respuesta que encontró en los asistentes a la charla, que fue en el marco del evento Channel Talks, en el Hotel del Bono Park.

Bonomo habló con este medio luego del evento y contó que encontró en los empresarios y emprendedores que asistieron “un marcado interés por el comercio electrónico, la convocatoria superó las expectativas y hubo más personas de las que esperábamos en el principio”.

Como contracara de esta voluntad, dijo que vio “falta de conocimiento técnico sobre cómo posicionarse en plataformas como mercado libre, lo que genera que se pierdan oportunidades negocios frente a competidores de otra provincia”. Incluso, dijo, dio con actores del sector comercio que no conocían que contaban con herramientas a disposición para bajar sus costos y ser más eficientes.

Es que un factor clave para lugares como San Juan son las distancias, que encarecen la logística y otros costos inesperados, como las devoluciones. “Muchos vendedores ignoran la existencia de los centros de almacenamiento Full, prefiriendo despachar de sus locales”, señaló.

Estas dos metodologías están asociadas a la plataforma Mercado Libre. En la primera, el comercio puede usar la herramienta profesional de enviar a través del centro, el más cercano está en Córdoba. Pero, si no lo conocen, usan el servicio no comercial, que es Mercado Envío.

Este último puede demorar semanas, mientras el primero tiene entregas en 2 o 3 días. Estas diferencias no solo hacen la experiencia del comprador más complicada, sino que también les quita prioridad en la búsqueda dentro de la plataforma. A su vez, el tiempo de cobro se extiende.

A esta falta de conocimiento, reconoció Bonomo, se suman algunos problemas como la falta de infraestructura y conectividad de San Juan, que depende de la logística desde Mendoza. En este sentido es clave la falta de conectividad aérea de la provincia, que tiene mucho menos vuelos.

Mirar al oeste, una oportunidad clave

Bonomo dijo que San Juan cuenta con un potencial enorme de conformar una Ruta del Pacífico si cambia su eje logístico hacia el oeste. Es que la provincia, aseguró el especialista, podría ser clave para la importación desde China a través de los puertos chilenos.

“El puerto de Buenos Aires es hasta un 500% más caro que otros de Latam, además los problemas de comercio internacional por barcos cargueros que deben atravesar Medio Oriente no los tiene Chile”, remarcó. Con esto, que el oeste del país conecte con las importaciones asiáticas sería ventajoso tanto en precio como en logística.

En este sentido, Bonomo dijo que San Juan podría ser un centro logístico, aprovechando que la liberación en las aduanas de Chile demora 3 a 5 días. Si bien reconoció que hay problemas porque Agua Negra no está abierto todo el año, podría haber una estrategia de “planificación de stock, que permitiría a los empresarios locales tener precios competitivos”.

Estas perspectivas y el potencial crecimiento de comercios sanjuaninos vendiendo a todo el país depende de la profesionalización y la escala, insistió el referente. “Se puede adoptar el sistema cross-docking, que permite a minoristas vender stock directamente de los mayoristas locales sin necesidad de traslado”, aseguró.

También recomendó “poner el foco en productos estrella, en lugar de intentar vender de todo las empresas deben posicionar en las plataformas sus productos más competitivos para ganar relevancia”. Y dijo que la provincia debe tener “visión nacional, el objetivo no debe ser solo la demanda local, sino usar el e-commerce para llegar a todo el país”.