    • 11 de julio de 2026 - 10:46

    Golpe al bolsillo: advierten que la suba de los combustibles le sumará hasta 2,5 puntos a la inflación

    Un informe de la CEPAL encendió las alarmas por el traslado a precios del aumento de la nafta en Argentina, que significará un duro golpe al bolsillo.

    Suba de combustibles.

    Suba de combustibles.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La inflación en Argentina podría sufrir una fuerte presión en lo que resta del año debido a las constantes variaciones en el precio de los combustibles. Un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió que la suba del petróleo a nivel internacional golpeará de lleno en el bolsillo de los consumidores, sumando entre 0,9 y 2,5 puntos porcentuales al índice general de precios de 2026.

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    La fuerte inestabilidad en el mercado energético global, empujada por el conflicto bélico en Medio Oriente, puso en alerta a economistas y estacioneros de todo el país. Según el documento del organismo dependiente de la ONU, el traslado final a los precios locales dependerá estrictamente de qué tanto absorba el Estado las subas y cómo impacte en los fletes y la cadena de distribución.

    Tres escenarios para el precio de los combustibles

    Para calcular el impacto real que tendrá el aumento de la nafta y el gasoil, la CEPAL trazó tres posibles proyecciones para la economía argentina según el valor del barril de crudo:

    • Escenario 1 (Petróleo a US$ 86): Si la energía sube un 25% respecto al año pasado, el impacto inflacionario sería el más bajo, aportando apenas 0,9 puntos adicionales.
    • Escenario 2 (Petróleo a US$ 95): Con un incremento del 38% en el valor de la energía, la presión sobre la inflación escalaría a los 1,4 puntos.
    • Escenario 3 (Petróleo a US$ 115): En el caso más severo, con una suba energética del 67%, el impacto directo en las góndolas y servicios sumaría 2,5 puntos a la inflación anual.

    El rol de YPF y los impuestos del Gobierno

    La suba total en los surtidores locales todavía está próxima a definirse. En los últimos meses, la petrolera estatal YPF aplicó un congelamiento temporal en sus tarifas para intentar amortiguar la escalada global del crudo.

    En sintonía, el Gobierno Nacional decidió postergar la aplicación de los incrementos remanentes en los impuestos que gravan a la nafta súper, la nafta premium y el gasoil. Sin embargo, los especialistas advierten que este freno es transitorio y que el "efecto de segunda ronda" —es decir, el aumento colateral en los productos que usan el combustible como insumo clave— terminará repercutiendo tarde o temprano en la economía familiar.

    En la comparación regional, Argentina se encuentra en una posición intermedia junto a socios como Brasil, Paraguay y Chile. Del otro extremo, República Dominicana aparece como el país más afectado con un impacto de hasta 4,6 puntos, mientras que Ecuador registraría la menor suba, manteniéndose por debajo del punto porcentual.

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