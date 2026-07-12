San Juan apuesta por la exportación de alfalfa, que podría crecer entre 5 y 6 veces

La producción de alfalfa para exportar en San Juan es todavía incipiente, con solo una empresa que se encuentra vendiendo al exterior. Pero este sector podría crecer entre cinco y seis veces, según la única empresa que lo hace en la actualidad. Esto mientras en el país el volúmen que compraron de afuera creció un 91% en el primer trimestre de 2026.

Golpe al bolsillo: advierten que la suba de los combustibles le sumará hasta 2,5 puntos a la inflación

Gustavo Dorgan, dueño de la empresa que lleva su apellido como marca, contó a DIARIO DE CUYO que desde este año invirtieron en una línea para hacer pellet de este cultivo y que podrían triplicar la producción en el corto plazo. Ya tienen clientes en Emiratos Árabes, Centroamérica y algunas zonas de Asia.

El empresario tiene 1.000 hectáreas produciendo, de las cerca de 5.000 que hay en este momento en la provincia dedicándose a este tipo de cultivos. Al ser los primeros en avanzar implementando esta tecnología buscan producir versiones industrializadas de alfalfa con la producción de otros finqueros.

Pero lo cierto es que esta alternativa a cultivos más tradicionales puede empezar a tentar a otros productores, sobre todo porque es fácil de producir y tiene ventajas comparativas. “Prácticamente no tiene problemas”, aseguró Dorgan, por lo que podría darse una ampliación de las hectáreas, que hoy se distribuyen en el Valle de Tulum, pero también en el norte provincial.

A nivel nacional la producción de alfalfa y sus derivados marcó este 2026 un récord, con un crecimiento del volumen exportado del 92% durante el primer trimestre, siendo este el tercer ciclo positivo que tiene. Según la Secretaría de Agricultura, se exportaron de todo el país 93.974 toneladas de productos forrajeros, harina y pellets durante esos meses.

Desde Nación señalaron que la expectativa es que el mercado internacional para este producto desde Argentina siga creciendo. Incluso anticiparon que podía generar en el año más de 75 millones de dólares en divisas solo por este grupo de productos, que no tiene un largo historial.

En este escenario San Juan no es una de las principales productoras, sino que el grueso de la exportación sale de Córdoba, aunque otras provincias como Mendoza, Santiago del Estero, Buenos Aires o Tucumán también ocupan puestos preponderantes. A nivel local es todavía una apuesta incipiente, pero que para Dorgan es una buena oportunidad “sacar parrales y cambiarlos por alfalfa”.

Los productos de este cultivo se utilizan como alimento para animales y su mercado más fuerte hasta ahora era para la ganadería nacional. Pero la demanda en el exterior ha ido en aumento y a mayor calidad se puede alcanzar a compradores muy exigentes como los de los países árabes. Los clientes del productor sanjuanino lo usan “para todo, camellos, ganado, pero sobre todo los caballos”, explicó.

Producción sin mayores problemas

Dorgan resaltó que la alfalfa es más simple de producir que otros cultivos y tiene menos problemas. “Se siembra una vez cada cinco años y lo único que hay que hacer es regar y cortarlo, es un cultivo muy seguro”, contó. Entre las ventajas con la que cuentan es que el granizo no genera daños de importancia y no tiene enfermedades graves que puedan producir pérdidas.

El riego se puede hacer con métodos tradicionales, pero también implementar otros sistemas más tecnificados, aunque estos tienen mayor costo por la energía y requieren de una inversión mayor en el inicio, explicó.

La industrialización también es simple, señaló el productor, ya que “una persona corta la alfalfa, hace los rollos y eso va en un camión hasta la planta donde se produce el pellet”. Este no es el único formato, aunque sí es uno de los más populares, sino que se pueden generar varios formatos, según la necesidad de cada cliente.

Desde el Ministerio de Producción resaltaron también que la alfalfa producida en San Juan tiene ventajas en comparación con otras por su mayor valor proteico en proporción con el peso. Esto es clave porque en el sector ganadero se evalúa que tenga mayor valor nutricional para generar más masa muscular o leche en los animales que lo consumen.

Salto productivo con la industrialización

Dorgan decidió este año invertir en maquinaria para industrializar la alfalfa, a fin de ser más competitivos en la exportación. “Ya hicimos andar una máquina que produce 1.500 kg por hora y tenemos para poner a trabajar otras tres que hacen hasta 7.000 kg/h”, contó.

La decisión que tomaron es procesar primero lo que sale de las 1.000 hectáreas que tienen cultivada, mientras ponen a punto el resto de la infraestructura. El objetivo que tienen es recibir la producción de otras fincas para ir procesando y cumpliendo con los clientes y dijo que en la alfalfa es uno de los pocos productos donde “se paga en el momento de la descarga al productor”.

Calculan que para finales de julio ya tendrán funcionando el resto de la planta, que implicó “un gran esfuerzo porque es un tipo de maquinaria que no hay y tampoco los repuestos”, aseguró. Aun así confió en que la producción seguirá creciendo y que se pueden seguir sumando productores primarios e industriales, para alcanzar los mercados internacionales que demandan cada vez más este producto.