    • 25 de abril de 2026 - 12:15

    Torneo Apertura: River Plate buscará dar vuelta la página ante Aldosivi

    River Plate, ya clasificado a los play-offs del Apertura, jugará ante los marplatenses este sábado a partir de las 21,30 en el Monumental.

    Oportunidad. Maxi Salas será el compañero de Colidio en el ataque de River ante Aldosivi.

    Oportunidad. Maxi Salas será el compañero de Colidio en el ataque de River ante Aldosivi.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    River Plate quiere dar vuelta la página y recibirá este sábado a Aldosivi, por la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Apertura, en busca de un triunfo que le permita recuperarse luego del duro golpe que representó la derrota ante Boca en el Superclásico.

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    El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental, se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Nicolás Lamolina.

    River llega a este encuentro de capa caída, luego de caer 1-0 en el Superclásico ante Boca, que se impuso gracias al gol de penal del mediocampista Leandro Paredes.

    Pese a la derrota, el conjunto “Millonario”, que es dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet, se mantiene segundo en la Zona B a solo cuatro puntos del líder, que es Independiente Rivadavia de Mendoza, y ya tiene asegurada la clasificación a los playoffs de este Torneo Apertura.

    De cara a este encuentro, River no podrá contar con el varias de sus figuras, como el arquero Franco Armani, los mediocampistas Fausto Vera y Juan Fernando Quintero y el delantero Sebastián Driussi, quienes arrastran diferentes lesiones.

    Aldosivi, por su parte, es uno de los peores equipos en lo que va del 2026 en la Primera División del fútbol argentino.

    El “Tiburón” está penúltimo en la Zona B con solo siete unidades y es uno de los dos equipos, junto a Deportivo Riestra, que todavía no pudo ganar.

    En la última fecha el equipo marplatense estuvo muy cerca de conseguirlo ante Racing, pero la “Academia” logró llegar a la igualdad en los últimos minutos.

    PROBABLES FORMACIONES

    RIVER PLATE

    Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

    ALDOSIVI

    Axel Werner; Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Santiago Moya; Lucas Rodríguez, Martín García, Esteban Rolón, Rodrigo González; Felipe Anso, Agustín Palavecino; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

    Estadio: Monumental

    Árbitro: Nicolás Ramírez

    VAR: Nicolás Lamolina

    Hora: 21:30.

    TV: TNT Sports Premium

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