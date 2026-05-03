Liga Profesional: Racing empató con Huracán y ambos se metieron en octavos

En un duelo decisivo por la Liga Profesional, Racing y Huracán empataron 0-0 en el Cilindro de Avellaneda y sellaron su clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El resultado, sumado a otros marcadores de la fecha, permitió que ambos equipos avancen a los playoffs.
Liga Profesional: un empate que valió clasificación
El partido fue cerrado y con pocas emociones claras. Racing intentó imponer condiciones con la posesión, mientras que Huracán apostó a un planteo ordenado, esperando su oportunidad de contraataque.
La jugada más polémica llegó en el segundo tiempo, cuando el Globo marcaba un gol que fue anulado por el VAR por offside, en una decisión milimétrica que terminó siendo determinante para el resultado final.
Ambos equipos generaron situaciones, pero la falta de precisión en los metros finales y la solidez defensiva mantuvieron el marcador en cero durante los 90 minutos.
Cómo quedaron de cara a los playoffs
Con este resultado, Racing deberá visitar a Estudiantes en la próxima instancia, mientras que Huracán tendrá un duro cruce ante Boca. Ambos equipos lograron el objetivo de meterse entre los mejores, aunque con sensaciones distintas por el rendimiento mostrado.
El empate reflejó un partido trabado, con muchas infracciones y cortes constantes, típico de un duelo en el que había mucho en juego. A pesar de eso, el punto terminó siendo suficiente para los dos.
Formaciones y datos del partido
Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavó, Franco Pardo, Marco Di Césare, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini (Alan Forneris 26' ST), Baltasar Rodríguez (Gonzalo Sosa 26' ST); Santiago Solari (Tomás Pérez 14' ST), Adrián Martínez y Matías Zaracho (Tomás Conechny 15' ST). DT: Gustavo Costas.
Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, Leandro Lescano (Máximo Palazzo 0' ST); Lucas Blondel, Facundo Waller, Óscar Romero (Leonardo Gil 18' ST), Thaiel Peralta (Juan Francisco Bisanz 18' ST); Oscar Cortés (Facundo Kalinger 0' ST) y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Incidencias: 34' ST: Gol anulado a Huracán por posición adelantada tras revisión del VAR.