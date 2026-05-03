Liga Profesional: Racing empató con Huracán y ambos se metieron en octavos

Por la Liga Profesional , Racing y Huracán igualaron 0-0 en Avellaneda y lograron la clasificación a octavos del Torneo Apertura.

Racing y Huracán igualaron en la Liga Profesional y lograron la clasificación a octavos.

En un duelo decisivo por la Liga Profesional, Racing y Huracán empataron 0-0 en el Cilindro de Avellaneda y sellaron su clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El resultado, sumado a otros marcadores de la fecha, permitió que ambos equipos avancen a los playoffs.

Liga Profesional: un empate que valió clasificación El partido fue cerrado y con pocas emociones claras. Racing intentó imponer condiciones con la posesión, mientras que Huracán apostó a un planteo ordenado, esperando su oportunidad de contraataque.

La jugada más polémica llegó en el segundo tiempo, cuando el Globo marcaba un gol que fue anulado por el VAR por offside, en una decisión milimétrica que terminó siendo determinante para el resultado final.

Ambos equipos generaron situaciones, pero la falta de precisión en los metros finales y la solidez defensiva mantuvieron el marcador en cero durante los 90 minutos.

Cómo quedaron de cara a los playoffs Con este resultado, Racing deberá visitar a Estudiantes en la próxima instancia, mientras que Huracán tendrá un duro cruce ante Boca. Ambos equipos lograron el objetivo de meterse entre los mejores, aunque con sensaciones distintas por el rendimiento mostrado.