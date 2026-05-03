River pierde 1-0 ante Atlético Tucumán tras el gol de Tesuri

En un arranque inesperado. River cae 1-0 ante Atlético Tucumán en el Monumental por el Torneo Apertura. El Decano golpeó en el primer tiempo y ahora el Millonario busca reaccionar ante su gente para no ceder terreno en la tabla.

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A los 19 minutos del primer tiempo , Renzo Tesuri aprovechó una buena jugada colectiva y definió con precisión tras la asistencia de Maximiliano Villa para poner el 1-0 a favor de Atlético Tucumán .

¡PEGÓ EL DECANO! Franco Nicola pintó a Pezzella, tiró el centro y la pelota le llegó a Tesuri, que marcó el primero de Atlético Tucumán vs. River en el Monumental. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/mk6YFX7uyt

El tanto sorprendió a River, que hasta ese momento había tenido algunas aproximaciones, pero sin lograr romper la defensa rival. Incluso, el Decano ya había avisado previamente con una acción anulada por fuera de juego.

El equipo local intenta reaccionar con mayor presencia en campo rival, aunque le cuesta generar situaciones claras frente al arco defendido por Atlético Tucumán.

Un resultado que rompe la lógica

El gol del conjunto tucumano corta una racha negativa como visitante, ya que llegaba con una larga serie sin sumar fuera de casa. A pesar de su floja campaña, logró ponerse en ventaja en un escenario siempre complicado.

Por su parte, River necesita revertir el resultado para no complicar su objetivo de terminar en los primeros puestos de la Zona B. El partido sigue abierto, pero el Millonario deberá mejorar su eficacia si quiere dar vuelta la historia.

Formaciones y datos del partido

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juan Cruz Meza; Ian Subiabre, Facundo Colidio y Agustín Ruberto. DT: Eduardo Coudet.

Atlético Tucumán: Marcelo Estigarribia; Néstor Breitenbruch, Bruno Bianchi, Gianluca Ferrari, Matías Orihuela; Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Renzo Tesuri, Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Facundo Sava.

Estadio: Monumental

Árbitro: Yael Falcón Pérez