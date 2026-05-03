Turismo Nacional: Facundo Chapur se quedó con la tremenda final de Clase 3 en el Villicum

En una competencia que tuvo de todo y sobrepasos al límite, Facundo Chapur se llevó la victoria en la final de la Clase 3 del Turismo Nacional APAT en El Villicum. Escoltado por Santero y Barrio. San Juan disfrutó de un domingo sensacional en el autódromo Villicum con un cierre espectacular en una gran carrera.

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Se puso en marcha la final con Canapino en la punta, escoltado por Chapur luego de dar cuenta de Santero. Mientras que cuarto es Lambiris y quinto Pernía.

Vueltas después, Pernía intentó el sobrepaso hacia Lambiris y Santero, pero se pasó de largo y perdió una ubicación con Ardusso. En el cuarto giro, en una maniobra para el aplauso, Chapur dio cuenta de Canapino y es el nuevo líder.

Tres vueltas más tarde, Leonel Pernía pasó a Lambiris y estaba tercero. Luego, el “Tanito” y el uruguayo doblegaron a Canapino para ascender en el pelotón. Los cambios no paraban y Santero en un excelente 2x1 saltó al cuarto lugar.

A cuatro giros para el final ingresó el Pace Car y las diferencias volvieron a cero. Luego, se relanzó la competencia con Chapur al frente, escoltado de cerca por Pernía y Lambiris.

Momentos después, Santero aprovechó la pelea entre Pernía y Lambiris para saltar a la segunda colocación. A su vez, Barrio pasó al uruguayo y era el nuevo tercero.

Finalmente fue victoria para Chapur en El Villicum, escoltado por Santero, Barrio, Lambiris y completó los mejores cinco Agustín Canapino.

Final Clase 3 TN APAT

Pos Competidor Tiempo

1 CHAPUR FACUNDO 34:44.954

2 SANTERO JULIÁN 34:46.062

3 BARRIO JORGE 34:46.338

4 LAMBIRIS MAURICIO 34:47.423

5 CANAPINO AGUSTIN 34:47.967

CLASE 2: BASTIDAS, EL MEJOR

El TN APAT llevó a cabo la cuarta fecha correspondiente al campoenato 2026 luego de desmebarcar en el autódromo de El Villicum, ubicado en la provincia de San Juan. Luego de lo que fueron las baterías, la Clase 2 aceleró y puso en marcha la competencia final.

Exequiel Bastidas, después de ganar la batería más veloz y largar desde la pole position, logró dominar las 15 vueltas de carrera con dos neutralizaciones en el medio y así, llevarase un favorable victoria en el trazado sanjuanino. El de Paraná sigue siendo uno de los protagonistas del certamen dentro de los primeros cinco puestos, sumando buenos puntos, y lo hace al mando de su Toyota Yaris atendido por el equipo Ale Bucci Racing.

Sobre el cierre de la competencia, Tomás Vitar, quien lidera el campeonato, logró pasar al segundo puesto luego de sobrepasar correctamente a Francisco Coltrinari manejando su Nissan March. Por su parte, el piloto salteño mantuvo el tercer lugar en la unica vuelta restante a bordo de su Peugeot 208. Juan Martín Eluchans y Renzo Blotta completaron el top 5.

La quinta fecha del calendario para la categoría será a partir del próximo 6 y 7 de junio en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

FINAL CLASE 2

Pos Competidor Tiempo

1 BASTIDAS EXEQUIEL 30:51.897

2 VITAR TOMÁS 30:54.229

3 COLTRINARIO FRANCISCO 30:54.732

4 ELUCHANS JUAN MARTIN 30:56.000

5 BLOTTA RENZO 30:56.781