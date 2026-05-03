Franco Colapinto y su fin de semana perfecto en Miami en la Fórmula Uno

Lleno de confianza, fuerza y cariño tras su inolvidable paso por la Argentina de hace una semana, Franco Colapinto le puso el broche ideal este domingo a días de pura felicidad y progreso. El octavo puesto en el Gran Premio de Miami de la Fórmula Uno, solamente por detrás de los equipos grandes.

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Es fiel reflejo de un fin de semana ideal en el que no cometió errores, mejoró al Alpine y -sobre todo- a sí mismo. Son carreras de autos, y el #43 funcionó mucho mejor que en el arranque del 2026. El cambio de chasis le sentó bien a su A526 desde el viernes en un circuito que no conocía más allá del simulador. Durante todo el fin de semana logró mejores rendimientos que Pierre Gasly, a pesar de que el francés tenía una mejora en el alerón trasero que el argentino recién incorporará en Canadá, dentro de tres semanas.

A Colapinto le faltó algo de suerte en la Sprint y terminó 10°, tras perder algo de terreno por un leve roce con el Red Bull de Max Verstappen en la curva 1. Estaba para un poco más, pero el sábado a la tarde tuvo revancha rápido, volvió a clasificar 8° y corrigió así lo que había sido un déficit suyo durante los primeros tres grandes premios: la búsqueda de la vuelta rápida.

Ya el domingo, motivado por la presencia de su ídolo Lionel Messi y otros miles de argentinos en las tribunas, fue prolijo y consistente para plantar bandera como 'el mejor del resto', detrás de los Mercedes, los McLaren, las Ferrari y el propio Verstappen, todos candidatos este fin de semana a la victoria que fue por tercera vez consecutiva de Kimi Antonelli, el ya cómodo líder y serio candidato al campeonato del mundo a sus 19 añitos.

Después de otra gran largada, esta vez con final feliz, la gestión de la goma media del argentino fue muy buena y se sostuvo en un ritmo sólido después del Safety Car, luego del vuelco de Gasly -ayudado por Liam Lawson- y el golpe de Isack Hadjar. Nunca llegó la tan prometida lluvia, que hizo adelantar el horario de la carrera y podría haberlo favorecido estratégicamente, y paró en la vuelta 32 a poner el neumático duro.

De allí en adelante, prácticamente navegó solo pero con muy buena consistencia. No tuvo con qué ir a pelear por algo más que los cuatro puntos del P8, ni tampoco sufrió en absoluto con los Williams de Carlos Sainz y Alexander Albon, 9° y 10°, respectivamente. Y así puso quinto a Alpine en Constructores sobre Haas, lo que dibujó una sonrisa para Flavio Briatore y compañía, que se pudieron sacar el sabor amargo del abandono del #10.

En esta F1 todavía inestable pero hoy un poco menos artificial gracias a los retoques reglamentarios, Colapinto dijo haber encontrado el “buen camino”, esa comunión entre auto, piloto y equipo que se reflejó en el resultado final, el mejor de su trayectoria junto con Azerbaiyán 2024 en Williams. Todo ganancia.

SUEÑOS CUMPLIDOS

Franco Colapinto saboreó los cuatro puntos que cosechó en el Gran Premio de Miami tras el octavo puesto que consiguió. El representante de Alpine tuvo una semana mágica entre su exhibición en Buenos Aires, los encuentros con el capitán de la Scaloneta y sus puntos este domingo.

"Contento con el resultado, con la mejoría y con los puntos. Se me cumplieron muchos sueños, le agradezco a Messi por venir a alentarme con su familia", comentó el piloto argentino en rueda de prensa.

"Agradecido con el equipo por las mejoras que me ayudaron a ser competitivos. La largada fue muy complicada pero pude recuperar en la primera curva", añadió Franco Colapinto.

"Feliz de haberle dado algo lindo a los argentinos. Muy optimista por el octavo puesto, vamos a ir por más", cerró con miras a Canadá, donde continuará la Fórmula 1 el anteúltimo fin de semana del mes.

Franco Colapinto acumula 5 unidades en la actual temporada y tiene todo para seguir creciendo en el campeonato de pilotos.

Fuente: TyC Sports.