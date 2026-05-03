    • 3 de mayo de 2026 - 17:52

    Franco Colapinto y su fin de semana perfecto en Miami en la Fórmula Uno

    Colapinto terminó octavo y sumó sus primeros 5 puntos en la Fórmula Uno, con Leo Messi viéndolo en el autódromo.

    Perfecto. Colapinto hizo todo bien en Miami y terminó sumando por primera vez en la Fórmula Uno.

    Perfecto. Colapinto hizo todo bien en Miami y terminó sumando por primera vez en la Fórmula Uno.

    Foto:

    Sueños. Franco Colapinto vivió todo lo que soñó alguna vez y se le dio en Miami.

    Sueños. Franco Colapinto vivió todo lo que soñó alguna vez y se le dio en Miami.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lleno de confianza, fuerza y cariño tras su inolvidable paso por la Argentina de hace una semana, Franco Colapinto le puso el broche ideal este domingo a días de pura felicidad y progreso. El octavo puesto en el Gran Premio de Miami de la Fórmula Uno, solamente por detrás de los equipos grandes.

    Leé además

    adepu y su motor invisible: el trabajo silencioso de quienes sostienen cada jornada en la liga

    Adepu y su motor invisible: el trabajo silencioso de quienes sostienen cada jornada en la liga

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Victoria. Atlético Alianza ganó en Santa Lucía y se acomodó en el Reducido. Minero no pudo en el Este y Peñarol fue demoledor.

    Torneo Apertura: Minero lo dejó escapar, Alianza no perdonó y Peñarol fue puro gol

    Por Ariel Poblete

    Es fiel reflejo de un fin de semana ideal en el que no cometió errores, mejoró al Alpine y -sobre todo- a sí mismo. Son carreras de autos, y el #43 funcionó mucho mejor que en el arranque del 2026. El cambio de chasis le sentó bien a su A526 desde el viernes en un circuito que no conocía más allá del simulador. Durante todo el fin de semana logró mejores rendimientos que Pierre Gasly, a pesar de que el francés tenía una mejora en el alerón trasero que el argentino recién incorporará en Canadá, dentro de tres semanas.

    A Colapinto le faltó algo de suerte en la Sprint y terminó 10°, tras perder algo de terreno por un leve roce con el Red Bull de Max Verstappen en la curva 1. Estaba para un poco más, pero el sábado a la tarde tuvo revancha rápido, volvió a clasificar 8° y corrigió así lo que había sido un déficit suyo durante los primeros tres grandes premios: la búsqueda de la vuelta rápida.

    MESSI PRESENTE

    Ya el domingo, motivado por la presencia de su ídolo Lionel Messi y otros miles de argentinos en las tribunas, fue prolijo y consistente para plantar bandera como 'el mejor del resto', detrás de los Mercedes, los McLaren, las Ferrari y el propio Verstappen, todos candidatos este fin de semana a la victoria que fue por tercera vez consecutiva de Kimi Antonelli, el ya cómodo líder y serio candidato al campeonato del mundo a sus 19 añitos.

    Después de otra gran largada, esta vez con final feliz, la gestión de la goma media del argentino fue muy buena y se sostuvo en un ritmo sólido después del Safety Car, luego del vuelco de Gasly -ayudado por Liam Lawson- y el golpe de Isack Hadjar. Nunca llegó la tan prometida lluvia, que hizo adelantar el horario de la carrera y podría haberlo favorecido estratégicamente, y paró en la vuelta 32 a poner el neumático duro.

    De allí en adelante, prácticamente navegó solo pero con muy buena consistencia. No tuvo con qué ir a pelear por algo más que los cuatro puntos del P8, ni tampoco sufrió en absoluto con los Williams de Carlos Sainz y Alexander Albon, 9° y 10°, respectivamente. Y así puso quinto a Alpine en Constructores sobre Haas, lo que dibujó una sonrisa para Flavio Briatore y compañía, que se pudieron sacar el sabor amargo del abandono del #10.

    En esta F1 todavía inestable pero hoy un poco menos artificial gracias a los retoques reglamentarios, Colapinto dijo haber encontrado el “buen camino”, esa comunión entre auto, piloto y equipo que se reflejó en el resultado final, el mejor de su trayectoria junto con Azerbaiyán 2024 en Williams. Todo ganancia.

    SUEÑOS CUMPLIDOS

    Franco Colapinto saboreó los cuatro puntos que cosechó en el Gran Premio de Miami tras el octavo puesto que consiguió. El representante de Alpine tuvo una semana mágica entre su exhibición en Buenos Aires, los encuentros con el capitán de la Scaloneta y sus puntos este domingo.

    "Contento con el resultado, con la mejoría y con los puntos. Se me cumplieron muchos sueños, le agradezco a Messi por venir a alentarme con su familia", comentó el piloto argentino en rueda de prensa.

    "Agradecido con el equipo por las mejoras que me ayudaron a ser competitivos. La largada fue muy complicada pero pude recuperar en la primera curva", añadió Franco Colapinto.

    "Feliz de haberle dado algo lindo a los argentinos. Muy optimista por el octavo puesto, vamos a ir por más", cerró con miras a Canadá, donde continuará la Fórmula 1 el anteúltimo fin de semana del mes.

    Franco Colapinto acumula 5 unidades en la actual temporada y tiene todo para seguir creciendo en el campeonato de pilotos.

    Fuente: TyC Sports.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Racing y Huracán igualaron en la Liga Profesional y lograron la clasificación a octavos.

    Liga Profesional: Racing empató con Huracán y ambos se metieron en octavos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    river pierde 1-0 ante atletico tucuman tras el gol de tesuri

    River pierde 1-0 ante Atlético Tucumán tras el gol de Tesuri

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El mejor. Facundo Chapur se quedó con la final de la Clase 3 del Turismo Nacional en el Villicum.

    Turismo Nacional: Facundo Chapur se quedó con la tremenda final de Clase 3 en el Villicum

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Trabado. Juncos lucha por la posesión ante Ocampo. San Martín entró dormido y lo pagó caro ante Colegiales.

    A San Martín lo madrugaron y se quedó sin nada ante Colegiales

    Por Ariel Poblete