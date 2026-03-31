    • 31 de marzo de 2026 - 20:33

    Insólito hecho en San Juan: fue a robar a un predio deportivo y quedó atrapado en las rejas

    El “Loco Flaco” intentó huir tras un robo ocurrido en un predio de San Juan, pero quedó atrapado en un contenedor.

    José Javoer Mereles quedó atrapado en la ventana de un contenedor, situado en un predio deportivo de San Juan.&nbsp;

    José Javoer Mereles quedó atrapado en la ventana de un contenedor, situado en un predio deportivo de San Juan. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un intento de robo en Chimbas terminó de la manera más insólita: el sospechoso no escapó porque quedó atascado en la ventana de un contenedor que servía como depósito y tuvo que ser rescatado. Intervino el Procedimiento Especial de Flagrancia.

    Leé además

    El calor en San Juan alcanzó niveles extremos con una sensación térmica superior a los 40 grados.

    Calor en San Juan: a las 19, es la ciudad más caliente del país con 41,8° de sensación térmica
    Fui apedreada, no tengo apoyo de las mujeres: la queja de la madre de la menor de 12 años violada y embarazada.

    "Fui apedreada, no tengo apoyo de las mujeres": la queja de la madre de la menor de 12 años violada y embarazada

    Atrapado infraganti en San Juan

    El hecho ocurrió este lunes en la zona correspondiente a la Comisaría 17ma, en un complejo de canchas de fútbol ubicado sobre calle Necochea, al norte de calle Oro. Personal del Comando Radioeléctrico Norte llegó al lugar a bordo del móvil Halcón H-11 tras recibir un alerta.

    El implicado fue identificado como José Javoer Mereles, conocido en el ambiente como “Loco Flaco”. Según el informe policial, el sujeto ingresó al predio y accedió a un contenedor, desde donde sustrajo diversos elementos.

    Sin embargo, al intentar escapar, quedó literalmente atrapado entre las rejas de la estructura, sin poder salir por sus propios medios. La maniobra fallida se habría producido porque el acceso utilizado era extremadamente reducido, de apenas 27 por 36 centímetros.

    Personas que se encontraban en el lugar advirtieron la situación y redujeron al sospechoso, reteniéndolo hasta la llegada de los efectivos policiales.

    Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron los objetos que el hombre había intentado robar: 12 vasos, siete botellas de gaseosa Fanta de medio litro, cuatro Coca-Cola del mismo tamaño, cinco bebidas Aquarius, una Sprite de 500 cc y dos infladores.

    Tras la detención, tomó intervención el ayudante fiscal Mariano Tejada, bajo directivas de la fiscal Virginia Branca, quien dispuso las medidas correspondientes en el marco de una causa por robo en grado de tentativa.

    El acusado quedó a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar todos los detalles del insólito episodio.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Imponente. Rodeo y su Dique Cuesta del Viento tendrán acción internacional con el Big Air durante todo el fin de semana largo.

    Cuesta del Viento Big Air 2026: San Juan recibe riders de múltiples países en Rodeo

    Sanjuaninas. Macarena Gómez y Agostina Dalmonego son San Juan en el Circuito Nacional de Pádel.

    Circuito Nacional de pádel: Las sanjuaninas Macarena Gómez y Agostina Dalmónego, protagonistas

    Luego de varios días con calor extremo, el clima en San Juan comienza a dar un giro hacia condiciones más acordes al otoño. Así lo confirmó el climatólogo Germán Poblete.

    Chau veranito en San Juan: tras el calor, un frente frío traerá temperaturas otoñales para Semana Santa

    visibilidad trans y una fecha que promueve la empatia: tenemos que unirnos para resguardar los derechos que nos costaron sangre y lagrima

    Visibilidad trans y una fecha que promueve la empatía: "Tenemos que unirnos para resguardar los derechos que nos costaron sangre y lágrima"