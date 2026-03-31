Insólito hecho en San Juan: fue a robar a un predio deportivo y quedó atrapado en las rejas

Un intento de robo en Chimbas terminó de la manera más insólita : el sospechoso no escapó porque quedó atascado en la ventana de un contenedor que servía como depósito y tuvo que ser rescatado. Intervino el Procedimiento Especial de Flagrancia.

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El hecho ocurrió este lunes en la zona correspondiente a la Comisaría 17ma, en un complejo de canchas de fútbol ubicado sobre calle Necochea, al norte de calle Oro . Personal del Comando Radioeléctrico Norte llegó al lugar a bordo del móvil Halcón H-11 tras recibir un alerta.

El implicado fue identificado como José Javoer Mereles , conocido en el ambiente como “Loco Flaco” . Según el informe policial, el sujeto ingresó al predio y accedió a un contenedor, desde donde sustrajo diversos elementos.

Sin embargo, al intentar escapar, quedó literalmente atrapado entre las rejas de la estructura, sin poder salir por sus propios medios. La maniobra fallida se habría producido porque el acceso utilizado era extremadamente reducido, de apenas 27 por 36 centímetros.

Personas que se encontraban en el lugar advirtieron la situación y redujeron al sospechoso , reteniéndolo hasta la llegada de los efectivos policiales.

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron los objetos que el hombre había intentado robar: 12 vasos, siete botellas de gaseosa Fanta de medio litro, cuatro Coca-Cola del mismo tamaño, cinco bebidas Aquarius, una Sprite de 500 cc y dos infladores.

Tras la detención, tomó intervención el ayudante fiscal Mariano Tejada, bajo directivas de la fiscal Virginia Branca, quien dispuso las medidas correspondientes en el marco de una causa por robo en grado de tentativa.

El acusado quedó a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar todos los detalles del insólito episodio.