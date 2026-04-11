Cayó "El Carli" con una moto robada en Chimbas tras un operativo

El sospechoso, conocido en el ambiente delictivo, fue detenido luego de intentar huir y abandonar una moto con pedido de secuestro por robo ocurrido en 2025.

"El Carli" cayó con una moto robada en el 2025.

Personal policial de la Brigada de la Departamental N°2 detuvo a un hombre apodado “El Carli”, conocido en el ambiente delictivo, en el marco de un procedimiento realizado en el interior del barrio Los Toneles, en el departamento Chimbas, tras el robo de una moto según indicaron fuentes policiales a DIARIO DE CUYO.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos se encontraban realizando tareas investigativas cuando ubicaron una motocicleta 110 cc, marca Zanella ZB, de color negro, que presentaba pedido de secuestro desde el año 2025. El rodado había sido sustraído en la intersección de calles Díaz y 25 de Mayo.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó evadir a los uniformados: arrojó la moto en la vía pública y se dio a la fuga. Sin embargo, tras un rápido accionar, fue aprehendido a los pocos metros.

Las fuentes indicaron además que el individuo había accedido recientemente a salidas transitorias, lo que agravó su situación procesal.