A punta de cuchillo y un arma de fuego le robaron la moto: uno de los atacantes tiene 17 años

Un violento episodio de inseguridad sacudió a Chimbas, donde un joven de 17 años fue detenido acusado de participar en el robo de una motocicleta tras un asalto a mano armada en plena vía pública.
El hecho ocurrió en una plaza del barrio Luz y Fuerza. La víctima fue abordada por dos delincuentes armados y uno de ellos, de 17 años, fue detenido tras un operativo cerrojo.
Un violento episodio de inseguridad sacudió a Chimbas, donde un joven de 17 años fue detenido acusado de participar en el robo de una motocicleta tras un asalto a mano armada en plena vía pública.
El hecho ocurrió en la plaza del barrio Luz y Fuerza, cuando la víctima fue sorprendida por dos sujetos: uno portaba un arma de fuego y el otro un cuchillo. En medio del ataque, los delincuentes le cortaron el collar donde tenía las llaves del rodado y se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta Beta Zontes 310cc.
La huida se vio interrumpida en calle Galíndez, donde los sospechosos cayeron del vehículo y escaparon a pie. A partir de ese momento, efectivos de la Comisaría 26ª desplegaron un operativo cerrojo que permitió detener a uno de los implicados, identificado como Muñoz, en la intersección de calle San Juan y Avenida Libertador.
El propietario de la motocicleta reconoció al detenido como uno de los autores del robo y aseguró que fue quien le exhibió el arma de fuego durante el asalto.
La causa quedó en manos del Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, que dispuso el traslado del menor al Centro de Admisión y Derivación (CAD). En el procedimiento también se logró el secuestro de la motocicleta sustraída.