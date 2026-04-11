A punta de cuchillo y un arma de fuego le robaron la moto: uno de los atacantes tiene 17 años

El hecho ocurrió en una plaza del barrio Luz y Fuerza. La víctima fue abordada por dos delincuentes armados y uno de ellos, de 17 años, fue detenido tras un operativo cerrojo.

La moto robada por dos sujetos armados, uno de ellos menor de edad.

Un violento episodio de inseguridad sacudió a Chimbas, donde un joven de 17 años fue detenido acusado de participar en el robo de una motocicleta tras un asalto a mano armada en plena vía pública.

El hecho ocurrió en la plaza del barrio Luz y Fuerza, cuando la víctima fue sorprendida por dos sujetos: uno portaba un arma de fuego y el otro un cuchillo. En medio del ataque, los delincuentes le cortaron el collar donde tenía las llaves del rodado y se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta Beta Zontes 310cc.

La huida se vio interrumpida en calle Galíndez, donde los sospechosos cayeron del vehículo y escaparon a pie. A partir de ese momento, efectivos de la Comisaría 26ª desplegaron un operativo cerrojo que permitió detener a uno de los implicados, identificado como Muñoz, en la intersección de calle San Juan y Avenida Libertador.

El propietario de la motocicleta reconoció al detenido como uno de los autores del robo y aseguró que fue quien le exhibió el arma de fuego durante el asalto.