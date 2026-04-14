El abrazo de Gramajo con Daniela en Chimbas y un cese temporal a las hostilidades con el Concejo

El padre del Chimbas Te Quiero apareció en la apertura de sesiones. La intendenta lo saludó calurosamente y reafirmó, en rueda de prensa, el liderazgo en el departamento.

Este martes, la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, dio inicio al periodo de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Si bien el discurso estuvo marcado por un balance y los anuncios que proyecta para el 2026, el verdadero dato político de la jornada en el Salón Palmares es el abrazo con el exintendente Fabián Gramajo. El padre del Chimbas Te Quiero apareció en el acto pese a especulaciones sobre una posible ausencia. Los dirigentes y ¿todavía socios? tuvieron un gesto público que apuntó a acallar los rumores de la disputa interna: sellaron una paz -temporal o permanente- con un abrazo.

El penúltimo día de diciembre del 2025, la intendenta tuvo consideraciones críticas y negativas respecto al accionar del Concejo Deliberante. "No existe más el oficialismo", "el quiebre es total", "han avasallado el Poder Ejecutivo", dijo en una entrevista con Radio Sarmiento después que DIARIO DE CUYO destapó la modificación del Presupuesto que hicieron los ediles del Chimbas Te Quiero con el apoyo de La Libertad Avanza y un sector del orreguismo. Sin embargo, este 14 de abril, la cuestión parece subsanada al menos en términos aparentes. "No tengo disputas, soy yo la intendenta", dijo en rueda de prensa.

En ese momento, el quiebre tenía como argumento que el cuerpo deliberativo supuestamente se había asignado a sí mismo el 11,7% del total del Presupuesto que siginificaba unos 4.000 millones de pesos. Después hubo toda clase de chispazos. Incluso hubo movimientos extraños de los libertarios y orreguistas que cambiaron el sentido del voto ante el veto de Rodríguez y sostuvieron la decisión municipal de continuar la gestión con los números del 2025. Ahora, todo indica que hubo una tregua en el enfrentamiento a cielo abierto entre la jefa comunal y los ediles del peronismo.

De acuerdo a los medios de comunicación presentes en el acto de apertura de sesiones, Rodríguez habló sobre la tensión con el Concejo, ratificó su liderazgo en el departamento y lanzó que no abandonó ni abandonará "el respeto que tengo por los Poderes" del Estado. La comunera de Chimbas anunció un plan de obras y mejoras en las plazas de los barrios y habló del avance del Polideportivo municipal. Además, hizo hincapié en el recorte de los fondos nacionales que hizo Javier Milei que impactó en San Juan y en el resto de las provincias del país, así como los municipios. "La preocupación gira en torno a la coparticipación, a cómo vamos a afrontar lo que viene y a contar con los datos necesarios para saber si lo que estamos reclamando es lo correcto", dijo a los periodistas.

image Naturalmente, los flashes estuvieron en el momento del abrazo con Gramajo. El exintendente mantuvo una postura equidistante en la pulseada de Rodríguez con el Concejo. En conversaciones con grupos de colaboradores se lo escuchó decir una frase de cabecera: "De los laberintos se sale por arriba". Y fuentes del entorno del fundador del Chimbas Te Quiero -con la consecuenta proyección provincial del PJ, el San Juan Te Quiero- dijeron que mantuvo reuniones y llamados telefónicos con Rodríguez y con los concejales para bajar los decibeles de una discusión que generó un ruido potente entre los actores principales del justicialismo como José Luis Gioja y Sergio Uñac.