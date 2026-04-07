La UNSJ llega a Chimbas: dictará una Diplomatura relacionada al deporte que durará 4 meses

En un importante paso para la profesionalización del ámbito deportivo local, la Municipalidad de Chimbas y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) oficializaron el lanzamiento de la Diplomatura Universitaria en Deporte y Gestión de Entidades Deportivas que se dictará en forma gratuita en el departamento.
La iniciativa, impulsada por la intendenta Daniela Rodríguez, busca brindar herramientas académicas gratuitas a dirigentes, entrenadores y profesionales del departamento, fortaleciendo el rol social y administrativo de los clubes y organizaciones de la zona.
Detalles de la Diplomatura de la UNSJ
La propuesta académica surge de un acta acuerdo con la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud y contará con una estructura diseñada para la práctica real en el territorio:
- Duración: 4 meses.
- Estructura: 5 módulos teórico-prácticos obligatorios.
- Contenido extra: módulo introductorio y un curso-taller de RCP y Primeros Auxilios, fundamental para la seguridad en campos de juego.
- Modalidad: bimodal (combinando presencialidad y virtualidad).
- Cursado: las clases se dictarán dos veces por semana. Los jueves (presencial) en el CIC del Barrio Los Andes y sábados (virtual).
'Creemos en la formación como una herramienta clave para el crecimiento de nuestra comunidad. Por eso seguimos generando oportunidades concretas, trabajando junto a la comunidad y acompañando a quienes forman parte del desarrollo deportivo de Chimbas', destacó Daniela Rodríguez, intendenta de Chimbas, durante el anuncio.
Inscripciones para la Diplomatura en Chimbas
El enfoque de la diplomatura no será meramente expositivo, sino que fomentará la reflexión y el debate sobre la realidad de las instituciones deportivas locales. Los interesados en participar deberán completar su registro a través de un formulario online provisto por el municipio.
Con esta acción, la UNSJ continúa expandiendo su presencia territorial, llevando el conocimiento académico directamente a los barrios y respondiendo a la demanda de gestión profesional en el deporte social.