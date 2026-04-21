Un bebé de 2 años dio positivo de cocaína y la mamá apuntó contra su expareja

La mujer llevó al bebé al hospital apenas notó que algo no estaba bien y acusó al padre del menor de drogarlo para “calmarlo”.

El impactante caso del bebé que dio positivo en cocaína tuvo lugar en Rosario.

Un bebé de dos años dio positivo de cocaína y fue internado en un hospital de Rosario después de haber pasado todo el fin de semana con su papá. Luciana, la mamá, denunció que el hombre le dio droga para calmarlo porque no lo dejaba dormir.

Según denunció la mujer de 21 años, que está separada del padre de su hijo, el hombre se llevó al nene el viernes con el compromiso de regresarlo el sábado. Pero ese día se negó a entregarlo y se lo restituyó recién el domingo a la noche.

Qué dijo la madre cuando el bebé dio positivo de cocaína Cuando Luciana lo recibió se dio cuenta enseguida de que algo no estaba bien. “Me lo trajo sin ropa, solo con el pañal, y parecía recién bañado porque estaba frío. Además, lloraba, estaba apagado, como perdido y también agresivo. No quería que lo tocara nadie y él no es así, siempre esta feliz”, relató este lunes en diálogo con El Tres.

Ella pensó que el nene podía haber sido víctima de un abuso y lo llevó al Hospital de Niños Zona Norte, donde se enteró de la cruel realidad. Los médicos lo examinaron y le hicieron un análisis de orina que dio positivo de cocaína, según relató la mujer.

Luciana dijo que su expareja es consumidor y que le había dicho que no había podido dormir en toda la noche por el bebé. En ese marco, sospechó que pudo darle la cocaína al nene para intentar calmarlo, según informó Rosario 3.