    • 23 de abril de 2026 - 09:31

    Investigan la muerte de un hombre en un calabozo de la comisaría de Valle Fértil

    El hombre fue hallado sin vida en una celda de la Comisaría 12da. Trabaja Policía Científica.

    Comisaría 12, Valle Fértil.

    Comisaría 12, Valle Fértil.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre fue encontrado sin vida en el interior de un calabozo de la Comisaría 12da, en el departamento Valle Fértil, en un hecho que es materia de investigación y generó conmoción en la zona.

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    De acuerdo a las primeras informaciones, el hombre habría tomado una drástica decisión cuando permanecía detenido, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada por las pericias correspondientes.

    Tras el hallazgo, se desplegó un importante operativo en la dependencia policial, con la intervención de personal de Policía Científica y efectivos de la fuerza, quienes trabajaron para esclarecer las circunstancias del hecho. El sujeto fue identificado como Daniel Alberto Paredes, de 45 años.

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