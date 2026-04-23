Investigan la muerte de un hombre en un calabozo de la comisaría de Valle Fértil

El hombre fue hallado sin vida en una celda de la Comisaría 12da. Trabaja Policía Científica.

Un hombre fue encontrado sin vida en el interior de un calabozo de la Comisaría 12da, en el departamento Valle Fértil, en un hecho que es materia de investigación y generó conmoción en la zona.

De acuerdo a las primeras informaciones, el hombre habría tomado una drástica decisión cuando permanecía detenido, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada por las pericias correspondientes.